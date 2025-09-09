الإمارات تحذر مجدداً: ضم الضفة يقوض الاتفاقات الإبراهيمية

جددت الإمارات موقفها الثابت باعتبار ضم إسرائيل أي جزء من أراضي الضفة الغربية خطاً أحمر، وأن إنهاء الحرب في غزة لا يحتمل المزيد من التأخير.

وأكدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أمام منتدى في أبوظبي، أن مستقبل فلسطين يشكل حجر الزاوية لأي سلام مستدام في الشرق الأوسط، محذرة من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية ستقوض بصورة خطيرة ما تنطوي عليه الاتفاقات الإبراهيمية من فرص لتعزيز الاستقرار.

وفي الوقت نفسه أدانت الإمارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت قرب القدس، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 في عملية نفذها فلسطينيان قضيا في الحادث. وأكدت وزارة الخارجية رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعقب الحادثة انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في قرى القدس، وباشرت حملات دهم واعتقالات. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتشديد الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين.

كما توعد مدينة غزة بمزيد من التدمير، معلناً أن سلاح الجو دمر 50 برجاً سكنياً في المدينة خلال يومين تمهيداً لاجتياحها، وطالب السكان بمغادرتها. كما هدد وزير دفاعه يسرائيل كاتس بإعصار هائل يضرب سماء غزة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في المدينة.