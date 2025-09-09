الإمارات تدين حادثة إطلاق النار قرب القدس

أبوظبي، وام - عواصم، وكالات

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية.

ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأطلق مسلحان فلسطينيان النار عند محطة للحافلات على مشارف القدس، أمس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة بمركبة في الموقع أشخاصاً يفرون من محيط حافلة على جانب طريق عند سماع دوي إطلاق نار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مهاجمين اثنين وصلا بسيارة وأطلقا النار في محطة حافلات عند مفترق مستوطنة راموت.

وحددت خدمة الإسعاف هوية 5 من القتلى. وأضافت أن 6 من المصابين في حالة خطيرة جراء إصابتهم بأعيرة نارية. وأوضحت الشرطة أن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا بجروح.

وقالت الشرطة إن جندياً ومدنياً يحملان سلاحاً قتلا المهاجمين في مكان الحادث. وقالت إستر لوجاسي، التي أصيبت في الهجوم، للتلفزيون الإسرائيلي من المستشفى: «فجأة سمعت صوت إطلاق النار يبدأ، شعرت وكأنني أركض إلى الأبد، ظننت أنني سأموت».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من موقع الهجوم، بأن القوات الإسرائيلية تلاحق مشتبهاً بهم ساعدوا المسلحين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن شخصاً سادساً قتل، وإن المهاجمين فلسطينيان من الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن مواطناً إسبانياً من بين قتلى الهجوم.

موقف ثابت

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيد موقفها الثابت بشأن رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أياً كان مصدره.

ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أكدت الرئاسة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم، إذ قال الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يندد بشدة بالهجوم، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا.

خفض تصعيد

على صعيد متصل، أدان الاتحاد الأوروبي هجوم القدس، مشيراً إلى أن الهجوم يؤكد الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني:

«ندين هذا الهجوم، كما ندين كل خسارة للأرواح، ندعو إلى خفض التصعيد. يظهر ذلك مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. إن المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جداً وكثيراً جداً، يجب أن ينتهي ذلك الآن، حان الوقت لكسر دوامة العنف».

حل سياسي

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجدداً إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يجب أن تنتهي دوامة العنف، فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة». وأضاف ماكرون أن فرنسا تدين الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وشعب إسرائيل.

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن صدمته العميقة إزاء عملية إطلاق النار، واصفاً الهجوم بالإرهابي الجبان. وقال يوهان فاديفول في منشور على منصة «إكس»: «تعازيّ لعائلات الضحايا. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين».