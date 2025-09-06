العطاء قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي

القائد المؤسس جعل من العمـل الخيري نهجاً متجذراً في هـوية الإمارات

اليوم الدولي للعمل الخيري محطة ملهمة لاستحضار القيم الإنسانية العميقة

إطلاق حملات إغاثية وصحية وتعليمية تصل إلى أبعد القرى وأشدها احتياجاً

أكد عدد من مديري الجمعيات والهيئات الخيرية في دولة الإمارات، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر كل عام، يمثل فرصة متجددة لتسليط الضوء على مكانة الدولة الريادية في مجال العطاء الإنساني، وترسيخ القيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأجمعوا على أن هذا اليوم يجسد رسالة الإمارات في جعل الخير منهج حياة، ويعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسساتها الوطنية في دعم الفئات المحتاجة، داخل الدولة وخارجها، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية، وشددوا على أن العطاء قيمة إنسانية راسخة في وجدان أبناء الوطن.

«حكماء المسلمين»

وأكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اليوم العالمي للعمل الخيري يمثل محطة سنوية مهمة لتأكيد دور العمل الخيري في تعزيز قيم التضامن العالمي والتكافل الإنساني، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية نتيجة ما يشهده العالم اليوم من أزمات وحروب وصراعات وكوارث طبيعية وتداعيات التغير المناخي.

وقال المجلس في بيان بهذه المناسبة التي توافق 5 سبتمبر من كل عام: إن العطاء قيمة إنسانية عظيمة ومسؤولية مشتركة، تسهم في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، قائمة على أسس العدالة والمساواة والتراحم.

وأشاد المجلس بالمبادرات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتي تمثل نموذجاً عالمياً في مجال العمل الخيري والإغاثي، مؤكداً أن مثل هذه الجهود الملهمة تترجم عملياً قيم التضامن الإنساني، وتسهم في مساندة المجتمعات الفقيرة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم.

«الشارقة الخيرية»

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الخيري يمثل امتداداً طبيعياً لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي جعلت من مد يد العون للآخرين رسالة حضارية تتجاوز الحدود وتلبي احتياجات الإنسان أينما كان معتبراً أن العطاء الإنساني قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وقال إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرصت الإمارة على ترسيخ ثقافة الخير والتكافل عبر مبادرات ومشاريع نوعية تستهدف الفئات الأشد احتياجاً في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في صورة مجتمع متماسك يعلي من شأن القيم الإنسانية ويجعلها جزءاً من هويته اليومية.

وأكد أن جمعية الشارقة الخيرية إذ تشارك العالم إحياء هذه المناسبة، فإنها تجدد التزامها بمواصلة مشاريعها الخيرية والإنسانية التي تمثل جسوراً من الرحمة والتضامن بين الشعوب، وتؤكد أن العمل الخيري ليس مجرد مبادرة وقتية، بل هو نهج مستدام يعكس إيماننا بأن خدمة الإنسان هي أعظم استثماراً وأبقى أثراً.

بيت الخير

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن إنفاق الجمعية الإجمالي منذ تأسيسها عام 1989 وحتى اليوم بلغ نحو 3 مليارات درهم، أنفقت عبر 27 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، وصممت بعناية لتلبي احتياجات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتفتح أبواب الأمل أمام المستحقين في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتعليم وإطعام الطعام والإسكان ورعاية الأيتام وكبار المواطنين والعمال.

وأضاف: إن النجاحات التي حققتها «بيت الخير» ما كانت لتتم لولا الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً عالمياً في جعل الإمارات عاصمة للخير والعطاء، كما نثمن ثقة المحسنين والداعمين الذين شكلوا رافداً أساسياً لاستمرارية هذه المشاريع وتوسعها، ليصل خير الجمعية إلى آلاف الأسر والأفراد داخل الدولة، ونؤكد مضي «بيت الخير» في نهجها القائم على التطوير والتوسع، بإدخال تقنيات رقمية حديثة تسهل الوصول إلى المستفيدين والمتبرعين، أو من خلال إطلاق شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، بما يعزز من كفاءة العمل الخيري ويضاعف أثره الإيجابي في المجتمع.

«الأعمال الخيرية»

وأكد الدكتور خالد الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، في اليوم الدولي للعمل الخيري، نستذكر دور دولة الإمارات في مساندة الشعوب المحتاجة، ومكانتها العالمية في المجال الإنساني، ومن ذلك دورها في مساعدة المناطق المتضررة من الحروب والكوارث، فضلاً على دورها المحوري في مشاريع التنمية المستدامة خصوصاً في مجال مكافحة الفقر والجهل والأمية.

وأضاف قائلاً: نحن في هيئة الأعمال الخيرية العالمية نفخر بأن نكون جزءاً من منظومة العمل الخيري الإماراتي، وأن نكون سباقين للمشاركة في مبادرات الدولة، مؤكداً أن إنجازات الهيئة ممتدة لما يزيد على أربعة عقود، حيث استطعنا أن نترك بصمة خير في حياة ملايين المستفيدين عبر بناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية ومراكز تحفيظ القرآن، فضلاً على بناء القرى للفقراء، إلى جانب إطلاق حملات إغاثية وصحية وتعليمية مستمرة تصل إلى أبعد القرى وأشدها احتياجاً، وإن ما تقوم به الهيئة ليس عملاً موسمياً، بل هو جهد متواصل نابع من إيماننا الراسخ برسالتنا الإنسانية التي تترجم قيم الرحمة والعطاء التي أرستها قيادتنا الرشيدة.

«خيرية رأس الخيمة»

وقال محمد جكة المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية: تتبوأ دولة الإمارات دوماً الريادة والصدارة في العمل الإنساني بتوجيهات ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مستوى العالم، من خلال مسارعتها إلى إغاثة المنكوب، ومساعدة المحتاج والتأكيد من خلال مواقفها المشرفة مع القريب والبعيد على قيمة الإنسانية النبيلة.

وفي هذا الإطار تقوم مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بدور فاعل ومحوري في تقديم يد العون والمساعدة داخل الدولة من خلال حملها رسالة إنسانية بحتة تسعى من خلالها لدعم الأسر الفقيرة وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج الخيرية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها في العمل على استمرارية العمل الخيري، وترسيخاً لمبادئ الخير الراسخة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

«خيرية صقر بن محمد»

وأكد أحمد صوفه الزعابي الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أن اليوم الدولي للعمل الخيري ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو محطة ملهمة لاستحضار القيم الإنسانية العميقة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال العطاء، مؤكداً أن هذا اليوم يحمل رسالة بالغة الأهمية في تعزيز ثقافة التضامن المجتمعي، وإبراز الدور المحوري للمؤسسات الخيرية في دعم المحتاجين وتخفيف معاناتهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت معادلة إنسانية تقوم على سرعة الاستجابة للمبادرات الإغاثية، وتبني مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على الشعوب والأسر في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مؤسسة صقر للأعمال الخيرية تنظر إلى العمل الإنساني على أنه رسالة متجددة لا تنحصر في وقت أو موسم محدد، بل هي جهد متواصل يعكس روح البذل والعطاء المتجذر في مجتمعنا.

جمعية الإمارات الخيرية

وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية: تستحضر دولة الإمارات مسيرة خير ممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء قيمة إنسانية راسخة في وجدان أبناء الوطن، فقد أسس نهجاً أصيلاً للعمل الخيري والإنساني داخل الدولة، حتى بات سلوكاً مجتمعياً يعكس روح التكافل والتراحم.

وتجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بنهج العطاء الإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

«خيرية الفجيرة»

أكد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، يعد بمنزلة فرصة لتشجيع الجميع على عمل الخير والعطاء.

وقال إنه مناسبة عظيمة نحتفي فيها بقيم العطاء والتكافل التي رسخها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العمـل الخيري نهجاً متجذراً في هـوية دولتنا، وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل دعم مسيرة العطاء والإنسانية داخل الدولة وخارجها.