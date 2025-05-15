«الإمارات للألمنيوم» تورد نصف مليون طن إلى أمريكا سنوياً

أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة تقوم بتوريد ما يقارب نصف مليون طن من الألمنيوم عالي الجودة سنوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح في تصريح لـ«البيان» أن الولايات المتحدة تعتبر أحد أهم وأكبر الأسواق الاستراتيجية للشركة، ويمثل هذا السوق ركيزة أساسية في رؤيتنا العالمية للنمو المستدام.

وأشار إلى الألمنيوم الإماراتي عالي الجودة، والذي يدخل في صميم الصناعات الحيوية مثل الطيران والفضاء والبناء وصناعة السيارات، ما يعكس التزامنا الراسخ بتوفير مواد أولية، تتسم بالكفاءة والاستدامة لأهم القطاعات الإنتاجية في العالم.

وقال: «نجحنا على مدى أكثر من أربعة عقود في ترسيخ وجودنا في السوق الأمريكي، من خلال شركة «إي جي إيه أمريكا»، التي تعمل كونها شريك توزيع استراتيجياً لنا، وتتخذ من مدينة سانت لويس بولاية ميزوري مقراً رئيسياً لها».

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل النموذج الأمثل للتكامل بين الجودة الإماراتية والمتطلبات الصناعية الأمريكية، ما يعزز مكانتنا أكبر منتج مستقل للألمنيوم عالي الجودة في العالم.

وأكد بن كلبان أن الاستحواذ على شركة «سبيكترو بوزير» في ولاية مينيسوتا خطوة استراتيجية مفصلية، تسهم في تسريع وتيرة التوسع، وتعزيز سلسلة القيمة، خصوصاً في مجال إعادة تدوير الألمنيوم، الذي بات ضرورة بيئية واقتصادية في آن.

وأشار إلى أن الشركة تعتبر أحد أبرز اللاعبين في السوق الأمريكي في إنتاج الألمنيوم الثانوي، بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 110 آلاف طن، ما يوفر لنا فرصة فريدة لتوسيع حضورنا في الولايات المتحدة بصورة أكثر تأثيراً.

كما أشار إلى إعلان الشركة عن خطة طموحة لتوسيع منشآت الإنتاج في مدينة روزماونت، بزيادة طاقتها الإنتاجية بمعدل 55 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، مع بدء الإنتاج المتوقع في النصف الثاني من 2025.

وتشمل الخطة المستقبلية استمرار التوسع التدريجي، ورفع الطاقة الإنتاجية، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد، خصوصاً في ظل التحول نحو الصناعات النظيفة والمستدامة.

وقال: «إن علاقتنا مع الولايات المتحدة لا تقتصر فقط على التبادل التجاري، بل تمتد إلى شراكة طويلة الأمد قائمة على الابتكار، الثقة، والالتزام المشترك بمستقبل أكثر استدامة.

ونفخر بأن نكون جزءاً من سلسلة التوريد الصناعية، التي تسهم في تقدم الاقتصاد الأمريكي، وفي الوقت نفسه نسهم في تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة الصناعية».