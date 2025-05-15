نصف تريليون درهم التجارة بين الإمارات وأمريكا خلال 5 سنوات

ناهز حجم التجارة المحقق بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية نصف تريليون درهم، أي بما يتجاوز 135 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت مؤشرات التجارة البينية المسجلة في كل من وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي التجارة بين البلدين حقق نمواً بنسبة 93.6 % خلال العام الماضي بإجمالي بلغ 127 مليار درهم، بما يوازي 34.4 مليار دولار مقارنة بإجمالي تجارة بلغ 65.6 مليار درهم، بما يوازي 17.8 مليار دولار في عام 2020.

ووفق توزيع أنشطة التجارة سجلت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات حصة 77 % من إجمالي التجارة بين الجانبين خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 385 مليار درهم، أي ما يوازي 105 مليارات دولار.

فيما نما إجمالي الواردات خلال العام الماضي بنسبة قياسية بلغت 329 % بإجمالي 99.2 مليار درهم عن إجمالي صادرات أمريكية إلى الإمارات لم يتجاوز 21 مليار درهم في عام 2020، بنمو نسبته 8.5 % عن إجمالي صادرات أمريكية بلغ 91.5 مليار درهم في عام 2023.

وطبقاً لبيانات قائمة أكبر 5 سلع أمريكية إلى السوق الإماراتي عن إجمالي السنوات الخمس جاءت في المقدمة معدات النقل بقيمة 97.2 مليار درهم (26.43 مليار دولار)، تلتها أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا بقيمة 87.2 مليار درهم (23.2 مليار دولار)، ثم 33.1 مليار درهم (9 مليارات دولار) في واردات المصنوعات المتنوعة، إلى جانب سلع المواد الكيماوية بقيمة 27.9 مليار درهم (7.58 مليارات دولار)، فيما حققت صادرات البضائع المستعملة 27 مليار درهم (7.36 مليارات دولار).

من جانب آخر سجل إجمالي الصادرات بما فيها سلع إعادة التصدير حصة 23 % من إجمالي التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس بإجمالي قارب 115 مليار درهم، بما يوازي أكثر من 31 مليار دولار.

ونما إجمالي الصادرات الإماراتية ألي السوق الأمريكي في 2024 بقرابة 140 % عن إجماليه في عام 2020 بقيمة 11.5 مليار درهم، بما يوازي 3.114 مليارات دولار، فيما نمت بنسبة 12.9 % عن إجمالي 24.3 مليار درهم، بما يوازي 6.6 مليارات دولار صادرات تمت في عام 2023.

أما على صعيد أكثر السلع الإماراتية تصديراً إلى السوق الأمريكي في السنوات الخمس المنقضية فقد تصدرتها المعادن الأساسية بقيمة إجمالية 31.65 مليار درهم، وبما يعادل 8.6 مليارات دولار، وصادرات منتجات البترول والفحم 14.7 مليار درهم، بما يعادل 4 مليارات دولار.

بينما حققت صادرات النفط والغاز 9.93 مليارات درهم، بما يعادل 2.7 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الكيماويات 6.25 مليارات درهم، بما يعادل 1.7 مليار دولار، ثم صادرات المنتجات المعدنية بقيمة 4.9 مليارات درهم، بما يعادل 1.3 مليار دولار.

مليار درهم إجمالي الصادرات الإماراتية خلال 5 سنوات

أكبر 5 واردات أمريكية

97.2 مليار درهم معدات النقل

87.2 ملياراً أجهزة التكنولوجيا

33.1 ملياراً مصنوعات متنوعة

27 ملياراً بضائع مستعملة

27.9 ملياراً كيماويات

أكبر 5 سلع إماراتية تصديراًً

31.65 ملياراً معادن أساسية

14.7 ملياراً منتجات بترولية

9.93 مليارات نفط وغاز

6.25 مليارات كيماويات

4.9 مليارات منتجات معدنية