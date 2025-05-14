الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية والتزام بتعزيز السلام والأمن

وهناك حرص على دفعها بشكل مستمر إلى الأمام، نظراً لما تحمله من آفاق واعدة، بما يحقق الخير لشعبي البلدين الصديقين، حيث تستند العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى إرادة سياسية قوية لقيادتي الدولتين نحو تطويرها إلى آفاق أرحب. كما تجمع البلدين رؤية مشتركة لبناء مستقبل واعد والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في عام 1971، وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.
كما أن الولايات المتحدة تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، وهي مجالات تستفيد منها دولة الإمارات في إطار مساعيها المستمرة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور وتحقيق طموحاتها المستقبلية.
حيث تتميز العلاقات بينهما بشراكة دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية قوية، فمنذ تأسيس دولة الإمارات، قامت الدولتان ببناء علاقة متينة، لا سيما في مجالات الأمن، والتجارة، والاستقرار الإقليمي والتعاون في السلام العالمي. وفي مجال العلاقات السياسية بين الإمارات والولايات المتحدة هناك تنسيق كبير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف.
حيث تشترك الدولتان في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والعمل معاً على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تعاون البلدين في العديد من الملفات المهمة بغية حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
ومنعطفاً في مسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي، ويعزز الاستقرار ويحقق الازدهار في المنطقة والعالم.
وأسهمت هذه الزيارة في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مزيد من النمو والتقدم، في ظل الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميم مختلف أوجه التنمية المستدامة، ورفع وتيرة التعاون في مجالات حيوية عديدة، أبرزها التكنولوجيا، والعلوم والابتكار، ونشر الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي ومواجهة أزمة المناخ.
آفاق جديدة
وذلك من خلال تحفيز مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار المتبادل، والفضاء والذكاء الاصطناعي، وتستثمر الشركات الإماراتية بشكل كبير في الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات العقارات، والتكنولوجيا، والطاقة، بينما تنشط الشركات الأمريكية في الإمارات في مجالات الدفاع، والطيران، والخدمات المالية.
وفي المجال الاقتصادي نجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة. ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية بينهما «غير النفطية» نحو 40 مليار دولار.
كما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار «126.46 مليار درهم»، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار «115.51 مليار درهم» في 2023.
نمو متسارع
وفي هذا السياق، جاءت زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، العام الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياسة الانفتاح وبناء الجسور، والسعي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
واكتسبت أهمية خاصة كونها حملت العديد من الملفات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
إضافة إلى استشراف المستقبل في ميادين الفضاء، والتغير المناخي، وتنسيق الجهود في المبادرات البيئية، وتعزيز التعاون في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، كما تولي الإمارات أهمية للاستثمار في شبكات الطاقة وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاء إدارة الطاقة.
تعاون علمي
وعزز إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين البلدين وما نتج عن ذلك من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.
وهذه الشراكة الاستراتيجية في بعثات الفضاء تتجلى في إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن بعثة الإمارات إلى حزام الكويكبات، وهي أول بعثة متعددة الكويكبات ومهمة هبوط إلى الحزام الرئيسي، مع الشريك، مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية.