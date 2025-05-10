الجالية السودانية تصدر بياناً تشيد فيه بموقف الإمارات ورعايتها لأبناء الجالية

أصدرت الجالية السودانية، ممثلة في رؤساء الأندية الاجتماعية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بياناً أشادت فيه بموقف دولة الإمارات تجاه أبناء الجالية السودانية المقيمة فيها، وذلك بعد إعلان ما يسمى «بسلطة بورتسودان» عن قطع العلاقات الدبلوماسية.

البيان الذي صدر خلال اجتماع مجلس رؤساء الأندية السودانية الذي عُقد في إمارة عجمان، ثمن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها التاريخي بالوقوف إلى جانب أبناء الجالية المقيمة بالدولة، ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية، يجسد حكمة قيادة دولة الإمارات، ومراعاتها لمتانة وأزلية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

الاجتماع جمع رؤساء الأندية الاجتماعية، وأعضاء اللجان الاستشارية للأندية والمراكز الاجتماعية السودانية في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، والعين.

وجاء في البيان: «تعبّر الجالية السودانية عن عميق تقديرها للمواقف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجالية السودانية المتواجدة على أرضها الطيبة .. أرض زايد الخير .. والتي تجسد متانة وأزلية العلاقات بين الشعبين الشقيقين».

‏كما جاء في البيان: «تنظر الجالية السودانية بدولة الإمارات إلى الموقف الماثل من منظور العلاقة المتجذرة والمعبّر عنها بالمعاملة الكريمة لأبناء الجالية السودانية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية، والتي تتولاها المؤسسات الرسمية ومؤسسات النفع العام، ونثمن عمق الروابط الإنسانية التي تربط جاليتنا بالمجتمع المحلي، مؤكدين على التزامنا بقيم التسامح والتعايش السلمي المجتمعي واحترام النظم والقوانين بالدولة، ‏ومواصلة دورنا الإيجابي في تعزيز أواصر العلاقات الشاملة بين الشعبين الشقيقين، وقيام هيئاتنا الإدارية بدورها في خدمة برامج وأنشطة الجالية تحت إشراف ورعاية الجهات المختصة بالدولة».