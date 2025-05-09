السفارة السودانية بالدولة تواصل تقديم خدماتها للمراجعين

واصلت السفارة السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، تقديم خدماتها، في تأكيد على رفضها قرار سلطة بورتسودان، أحد الطرفين المتحاربين في السودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم.

واستقبلت السفارة منذ صباح أمس، وعلى مدى ساعات الدوام الرسمي، أبناء الجالية السودانية، حيث عكفت على إنجاز معاملاتهم وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بهم، ما كان له بالغ الأثر في نفوس أبناء الجالية، الذين أعربوا عن امتنانهم وتقديرهم لدور السفارة.

إلى ذلك وفرت القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي 20 خدمة إلكترونية يتم تقديمها عبر الموقع الرسمي، منها: «خدمات تأكيد صحة الشهادات الدراسية، وشهادة إعالة وكفالة، وشهادة صلة قرابة، وشهادة معاملات قيد الإجراء، وإفادة تأهيل مدرسي». كما تشتمل الخدمات الموجودة على الموقع cgsudan-dubai.ae، «إفادة صحة بيانات الميلاد، وإفادة تطابق الأسماء لشخص واحد، وشهادة عدم زواج، وطلبات التأشيرة من القنصليات العربية، والتوكيل والتنازل، وعقود الزواج، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الشهادات الجامعية، وغيرها».

وأكد مقيمون سودانيون التقتهم «البيان» أن جميع خدمات توثيق المستندات الرسمية بالسفارة السودانية، بما فيها شهادات إصدار الوكالات الرسمية والمعاملات المتعلقة بالإقرارات وعدم الممانعة وشهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها عبر السفارة السودانية بدولة الإمارات، تعمل بشكل طبيعي وسلس دون أي تأثير.

ونوهوا بأن النظام الإلكتروني الخاص بإصدار وتجديد جوازات السفر الإلكترونية لأبناء الجالية السودانية متوقف حالياً، موضحين أن التوقف لا يقتصر على السفارة السودانية في أبوظبي، وإنما يشمل جميع سفارات السودان بالخارج، نظراً لوجود خلل فني طارئ على منظومة استخراج جوازات السفر.

وثمن أبناء الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات جهود العاملين في السفارة السودانية بإمارة أبوظبي، والقنصلية العامة للسودان، بمواصلة عملهم واستقبال طلبات أبناء الجالية السودانية المقيمة بالدولة.