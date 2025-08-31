حمدان بن زايد: بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات سباقة في تخفيف معاناة قطاع غزة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سبّاقة في الاستجابة الإنسانية العاجلة، للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية في هذه الأزمة الكارثية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كانت الإمارات وما زالت سبّاقة في الاستجابة الإنسانية العاجلة، للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية في هذه الأزمة الكارثية،. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تواصل الإمارات نهجها الإنساني الراسخ ودورها العالمي الرائد في مساعدة المحتاجين، ومد يد العون للمتأثرين، وإغاثة المنكوبين جراء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات".