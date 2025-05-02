ثاني الزيودي: شراكة الإمارات والهند تحقق المستهدف قبل الموعد بـ 5 سنوات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إجمالي عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشامية «CEPA» التي وقعتها دولة الإمارات وصل إلى 27 اتفاقية بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى وجود خطط لتوقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء حول العالم، تستهدف رفع عدد الاتفاقيات المتوقع إلى 45 اتفاقية بنهاية عام 2026.

وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تشكل دفعة قوية لمواصلة زخم الإنجازات التي حققتها الدولة، لافتاً إلى أن إبرام هذه الاتفاقيات يجسد إدراك الإمارات العميق لأهمية التجارة وتسهيل وتعزيز عوامل نجاحها ونموها عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين الدوليين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وكشف الزيودي، خلال جلسة نقاشية عقدتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مساء أمس، عن أن التقارير التي تسلمتها دولة الإمارات من الحكومة الهندية، حول النتائج الاقتصادية التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تفيد بوصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 100 مليار دولار، وبالتالي تحقيق الرقم المستهدف قبل الموعد المحدد له بخمس سنوات والمقرر في 2030.

وأوضح أن المكانة البارزة التي وصلت إليها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الفرص الاقتصادية المستقبلية للشركات والمشاريع الناشئة العالمية هي ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والتي بفضلها تم إرساء أسس قوية ووضع مسار واضح لتحويل دولة الإمارات إلى وجهة رئيسية للاستثمار، وتأكيد موقعها البوابة الرائدة إلى الأسواق ومركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي.

وأوضح أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات العشر الماضية، في وضع استراتيجية مدروسة والتخطيط والعمل على تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تعزيز استعداداتها لمواجهة كافة تحديات الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، سجل نمواً بنسبة 3.8%، مقارنة بالعام 2023، متوقعاً أن يشهد العام الجاري 2025 نمواً في الناتج المحلي بأكثر من 4%، بما يؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.