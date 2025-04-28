أنور قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات الناجحة وممارساتها الرشيدة تعد نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح.

وأشار معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، إلى أن وصفة هذا النجاح تقوم على قيادة حكيمة، ودولة عدالة وقانون وشفافية، ومؤسسات راسخة، واقتصاد تنافسي.

وأبدى معاليه في ختام التدوينة، تطلعه إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها.

وقال معاليه: "تمثل الإمارات بتجربتها الناجحة وممارساتها الرشيدة نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح. القيادة الحكيمة، ودولة العدالة والقانون والشفافية، والمؤسسات الراسخة، والاقتصاد التنافسي، جميعها مكونات هذا النجاح".

وأضاف معاليه: "نطمح إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها".