أنور قرقاش: الإمارات ترسم مستقبلها بعقلية الممكن لا المستحيل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات اختارت أن ترسم مستقبلها برؤية وطموح برغم واقع المنطقة، وبواقعية ومرونة تعي التحديات، وبعقلية الممكن لا المستحيل.

ودون معاليه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "قد تبرّر إخفاقك بالتدخلات الخارجية، أو بالتعلل بضعفك الداخلي، وأن تبقى أسير تاريخك وجغرافية منطقتك، أو تعتبر أزماتك قدراً مفروضاً لا قدرة لك على تغييره، أما في الإمارات فاخترنا أن نرسم مستقبلنا برؤية وطموح برغم واقع المنطقة، وبواقعية ومرونة تعي التحديات، وبعقلية الممكن لا المستحيل".