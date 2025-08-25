قرقاش: زيارة محمد بن زايد لأنغولا في صلب السياسة الإماراتية للاستثمار في أفريقيا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن "زيارة الدولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، إلى أنغولا، تأتي في صلب السياسة الإماراتية النشطة للاستثمار في أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون التجاري معها.

ولفت معاليه إلى أن العمل مع القارة الأفريقية لم يعد حِكراً على العالم الغربي، بل هو توجّه استراتيجي يتطلّب الجرأة والتخطيط وبناء الثقة.. والإمارات اليوم شريك يمكن التعويل عليه.

