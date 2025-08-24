الإمارات تضاعف إغاثة غزة غذائياً وصحياً

قوافل المساعدات تتدفق إلى القطاع وتجهيز سفينة تاسعة محملة بـ7000 طن مواد غذائية

ضاعفت دولة الإمارات جهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

ففي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وبمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يتم تجهيز السفينة التاسعة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بمساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

وستحمل السفينة 7000 طن من المواد الغذائية، تمهيداً لمغادرتها خلال أيام باتجاه القطاع.

وضمن عملية «الفارس الشهم 3» أيضاً عبرت 4 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية الأسبوع الماضي إلى القطاع عبر معبر رفح المصري، تتألف من 76 شاحنة تحمل 1419 طناً من المساعدات.

كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» قافلة «الحياة والأمل 2»، التي تضم شحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة، لدعم مستشفيات القطاع.

وتوالت ردود الفعل الدولية أمس على الإعلان الرسمي عن حدوث المجاعة في محافظة غزة، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ الأرواح.

وسجلت المستشفيات أمس 8 وفيات، نتيجة المجاعة، ليرتفع الإجمالي إلى 281 من ضمنهم 114 طفلاً.

وأكدت الوكالات الإنسانية الدولية أن وقف المجاعة ممكن عبر إدخال مساعدات واسعة النطاق فوراً، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الدولة.. سفينة تاسعة تحمل 7000 طن من المواد الغذائية والأساسية لدعم غزة

غزة تتضور وإيقاف المجاعة ممكن