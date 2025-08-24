في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الدولة.. سفينة تاسعة تحمل 7000 طن من المواد الغذائية والأساسية لدعم غزة

قافلة «الحياة والأمل 2» تدعم مستشفيات القطاع بالأدوية والأجهزة الطبية

697 شاحنة إماراتية دخلت إلى القطاع من 28 يوليو الماضي حتى أمس

في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمكرمة من سموه، بتجهيز السفينة التاسعة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لصالح المتضررين في قطاع غزة، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وستُحمَّل السفينة بما يقارب 7000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيداً لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.

وشملت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقتها، تجهيز وإرسال ثماني سفن سابقة إلى جانب هذه الرحلة، حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، ضمن جسر بحري وجوي متواصل، يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء في فلسطين.

قوافل

إلى ذلك، وصلت إلى قطاع غزة قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» محملة بالمواد الغذائية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 23 أغسطس الجاري نحو 697 شاحنة متنوعة حملت مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى معدات خاصة بمشروع الخط الإماراتي لتعزيز استمرارية العملية الإغاثية.

وكانت 4 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة قد عبرت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القوافل من 76 شاحنة حملت على متنها أكثر من 1419 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء ومواد التحلية.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

ويحرص الفريق على متابعة كافة التفاصيل الميدانية لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

مساعدات طبية

في السياق، قدمت عملية الفارس الشهم 3 قافلة «الحياة والأمل 2»، التي تضم شحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة، لدعم مستشفيات قطاع غزة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في ظل الظروف الصعبة.

وجرى الإعلان عن تفاصيل القافلة، التي وصلت إلى القطاع، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، لتغطية النقص الحاد في المستلزمات والأدوية، في ظل نفاد مخزون المستشفيات.

وأكد الدكتور عبدالرحمن حمد العرياني مدير المستشفى الميداني الإماراتي، أن المستشفى يواصل، ضمن جهود عملية الفارس الشهم 3، تقديم المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، مشيراً إلى أن القافلة الأخيرة شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمود القطاع الصحي، في ظل الظروف الصعبة.

وأشار شريف النيرب مسؤول الإعلام في عملية الفارس الشهم 3، إلى أن دعم القطاع الصحي في غزة، يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات منذ انطلاق العملية، مشدداً على أن القوافل الطبية والإسعافية، ستستمر بلا انقطاع، لتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، ومواجهة الكارثة الصحية التي خلّفتها الحرب.

كما ثمّن الدكتور محمد زقوت المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة، الدور الإماراتي الإنساني، والقوافل الطبية التي تقدمها، مؤكداً أن وصول الأدوية والمستلزمات إلى المستشفيات، يمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في غزة، ويعكس التضامن الحقيقي مع أبناء القطاع في أصعب الظروف.

وأكد أن الدعم المقدم من دولة الإمارات وعملية الفارس الشهم 3، يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نفاد المخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يجعل هذه القوافل الطبية عاجلة ومهمة للغاية.

تمكين

وتأتي هذه المبادرة، استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، الذي يواجه أزمة خانقة منذ أشهر، نتيجة الحرب والأحداث الصعبة في القطاع، حيث تهدف العملية إلى تمكين المستشفيات من الاستمرار في أداء دورها الحيوي تجاه السكان.

وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل والمساعدات التي تواصل دولة الإمارات تقديمها عبر عملية الفارس الشهم 3، في إطار التزامها الإنساني الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود القطاع الصحي في غزة.