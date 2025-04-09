«الإمارات الخيرية» برأس الخيمة تنفذ 676 مشروعاً خارج الدولة في الربع الأول

كشف عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن تنفيذ الجمعية 676 مشروعاً تنموياً في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها الإنسانية والتنموية الرامية إلى دعم المجتمعات المحتاجة وتعزيز مفاهيم الاستدامة والتكافل الإنساني.

وأشار إلى أن الجمعية تبنت في مجال المشاريع والبرامج الخيرية، بناء 67 مسجداً خارج الدولة، وشملت مشاريعها توصيل المياه النقية إلى سكان تلك البلدان التي تفتقر إليها، حيث تم حفر 124 بئراً وتركيب 467 مضخة، كما أولت اهتماماً بالغاً بالتعليم من خلال بناء 11 فصلاً دراسياً مجهزاً بكافة المستلزمات، كما تم بناء عيادتين طبيتين خارج الدولة، وبناء 2 مجمعات كبرى وما يلزمها من تجهيزات.

وقال: نجحت الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في تخفيف أعباء الحياة على الأسر المحتاجة داخل الدولة وخارجها، وشملت هذه الجهود برامج إفطار الصائم، والمير الرمضاني وغيرها من المشاريع التنموية المستدامة في مناطق متعددة حول العالم وغيرها من المبادرات الإنسانية.

حيث وزعت الجمعية 51.000 وجبة إفطار داخل إمارة رأس الخيمة، وإيصال الوجبات لفئة العمال، كما تم توزيع 21896 وجبة خارج الدولة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه داخل الدولة وخارجها 72000 وجبة.

وأوضح الطنيجي، في إطار البرامج الاجتماعية، تم توزيع زكاة الفطر على 1500 أسرة من مستحقيها، وتوزيع مير رمضاني على 320 من أسر الأيتام و1000 أسرة متعففة ضمن جهود تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.

كما أمتد العطاء إلى تقديم مساعدات نقدية للأيتام وزعت على مساعدات دراسية وعلاجية وإيجارية وغيرها، ومبادرة «حققوا أمنية» التي استهدفت 50 طفلاً يتيماً، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني جمعت 70 يتيماً من داخل الدولة في حفل إفطار جماعي ضمن مبادرة «هل هلالك» وتوزيع وجبات كسر صيام على العمال.

وأوضح أن الجمعية أولت اهتماماً خاصاً برعاية الأيتام والتعليم، حيث أنشأت 5 دور للأيتام توفر الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال، و7 فصول دراسية لدعم العملية التعليمية في المناطق المحرومة، في حين تم تنفيذ مجمعين تنمويين كبيرين يقدمان خدمات متكاملة تعزز البنية التحتية وتدعم التنمية الشاملة في تلك المجتمعات.

وأكد الطنيجي أن إقبال أهل الخير على التبرع ساهم بتمكين الجمعية من تأدية رسالتها السامية، ومنحها الثقة بقدرتها على إيصال التبرعات إلى كل محتاج، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع التي تنفذها الجمعية داخلياً وخارجياً جعلها من الجمعيات الرائدة في إمارة رأس الخيمة.