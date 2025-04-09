زيارة حمدان بن محمد تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية

حظيت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الهند بتغطية إعلامية واسعة.

حيث وصفتها الصحف الهندية بـ «المهمة»، على حد تعبير ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، كما أكدت وسائل الإعلام الهندية أن الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية.

دور محوري

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذي ستايتسمان» الهندية، التي عنونت تغطيتها بـ «زيارة ولي عهد دبي تعزز التعاون بين الهند والإمارات»، فقد عبر مودي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد دبي، وقال:

«إن دبي لعبت دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والهند، حسبما كتب رئيس الوزراء على حسابه في موقع «إكس».

زيارة مهمة

وأكد موقع «إنديا تي في نيوز» التابع للتلفزيون الهندي أن الزيارة مهمة على مختلف الأصعدة، وأنها محملة بالآمال والفرص. وأضاف الموقع أن هذه الزيارة رفيعة المستوى والأولى لولي عهد دبي إلى الهند.

والتي جاءت بدعوة من ناريندرا مودي، لا تمثل فصلاً جديداً في العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والهند فحسب، بل تعزز أيضاً التعاون الاستراتيجي والاقتصادي والثقافي المتنامي بين البلدين، مشيراً إلى تجاوز حجم التجارة الثنائية 85 مليار دولار في الفترة 2023 - 2024.

وأشار الموقع إلى أن جدول الأعمال الخاص بالزيارة يزخر بالفرص، بدءاً من توسيع التعاون في مجالي التجارة والطاقة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الرقمية والتبادلات الثقافية.

ووفقاً للتقرير، سيستكشف قادة البلدين أيضاً سبلاً جديدة للاستثمار، خصوصاً في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ساهمت بالفعل في تعزيز حجم التجارة بشكل كبير منذ توقيعها.

ويتوقع أن تفتح الزيارة آفاقاً جديدة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وأن تلهم زخماً جديداً للتعاون الثنائي. وتعمل الدولتان على تحقيق رؤية استراتيجية متعددة القطاعات، كما أن المناقشات تساهم في الاستقرار الإقليمي والتقدم العالمي، حسبما ذكر الموقع.

ووفقاً للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تزيد قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في الهند، بتدفقات استثمار أجنبي مباشر تراكمية بلغت 16.67 مليار دولار في الفترة من أبريل 2000 إلى سبتمبر 2023.

علاقات عريقة

وقال موقع «سترات نيوز جلوبال»: «إن الهند ترحب بسمو الشيخ حمدان بن محمد لأهميتها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية العريقة». وقال ماهيش ساشديف، الرئيس السابق لقسم غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية للموقع:

«إن الوفد المرافق لسمو الشيخ حمدان بن محمد في هذه الزيارة يتميز بتركيزه القوي على الاقتصاد، فإلى جانب وزير الاقتصاد، يضم الوفد وزير الذكاء الاصطناعي، ووزير شؤون مجلس الوزراء. كما يضم الوفد كبار المسؤولين من هيئة الطيران المدني في دبي، والرئيس التنفيذي لشركة «طيران الإمارات».

وأضاف ساشديف: «يشير وجود ممثلين لهيئة الطيران إلى نية دبي مناقشة طلبها بزيادة سعة مقاعد شركات الطيران من خلال اتفاقية خدمات جوية حرة». وفي الواقع، تهيمن شركات طيران مقرها دبي، مثل «طيران الإمارات»، على مسارات دلهي - دبي، ومومباي - دبي، وكاليكوت - دبي. وبكل المقاييس، تقدم هذه الشركات خدمة فعالة وأسعاراً أرخص من شركات الطيران الهندية.

وحسب «سترات نيوز جلوبال» ستكون الطاقة موضوعاً آخر للنقاش. فالهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط الخام. وقد يكون هناك نقاش حول إمكانية الاستثمار في قطاع النفط الهندي. كما يتوقع أن تستغل زيارة سمو ولي العهد لاستكشاف أسباب وكيفية استفادة الإمارات من اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين.

اجتماع منفصل

وحسب موقع «وان إنديا» الإخباري، عقد وزير الدفاع راجناث سينغ اجتماعاً منفصلاً مع سمو ولي عهد دبي، وقال راجناث لاحقاً: «إن الهند حريصة على العمل بشكل وثيق مع الإمارات في مجال الدفاع، بما في ذلك مشاريع الإنتاج والتطوير المشترك».

وتحت عنوان «أولوية قصوى للهند»، تحدث موقع «إنديا ناريتيف» عن اجتماع وزير الدفاع راجناث سينغ مع سمو الشيخ حمدان بن محمد. وقال الموقع: «إن وزير الدفاع شارك منشوراً على منصة «إكس» وصف فيه الاجتماع الذي عقد في نيودلهي بأنه كان «مثمراً».

وركز الاجتماع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات. وأكد سينغ على أهمية هذه الشراكة، حيث يهدف البلدان إلى التعاون في مجالات مثل التعاون الدفاعي، ومشاريع الإنتاج والتطوير المشترك.

وقال وزير الدفاع الهندي: «بالنسبة للهند، تحظى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الإمارات بأولوية قصوى. في السنوات القادمة، نتطلع إلى العمل بشكل وثيق في مجالات مثل التعاون الدفاعي، ومشاريع الإنتاج والتطوير المشترك، والابتكار والتكنولوجيا»

وأضاف المنشور أن الهند والإمارات ملتزمتان بالعمل من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد مع وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار. وفي منشور على «إكس»، أعرب جايشانكار عن المشاعر الدافئة التي شملت اللقاء، وأشار إلى أنه يقدر المشاعر الإيجابية لسمو الشيخ حمدان بن محمد تجاه التعاون واسع النطاق والعلاقات النابضة بالحياة بين الهند والإمارات.

وكتب وزير الخارجية على منصة «إكس»: «يسعدني الترحيب بولي عهد دبي في بداية زيارته الرسمية الأولى للهند. نقدر مشاعره الإيجابية تجاه تعاوننا واسع النطاق وعلاقاتنا النابضة بالحياة.

يزور ولي عهد دبي الهند في الفترة من 8 إلى 9 أبريل 2025، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وعند وصوله إلى الهند، استُقبل بحرس الشرف، واستقبله وزير الدولة للسياحة والبترول والغاز الطبيعي، سوريش جوبي. وتمثل هذه الزيارة أول زيارة رسمية له إلى الهند بصفته ولي عهد دبي».