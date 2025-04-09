الإمارات تحتضن 6 من أغنى رجال الأعمال الهنود

ليس غريباً على الإمارات، التي تحتضن أبناء أكثر من 200 جنسية من كل أنحاء العالم، أن تكون أرضاً خصبة للأعمال والاستثمارات الكبرى، لا سيما مع التسهيلات والبنية التحتية المثالية، وسهولة الإجراءات، ووجود حزمة قوانين تجعل رؤوس الأموال تتدفق إليها من كل بقاع الأرض.

ومن هنا، كان من الطبيعي أن تحتضن الدولة 6 من أغنى رجال الأعمال الهنود، الذين يحتلون مراتب بارزة في قائمة أغنى 100 هندي، وفق آخر إحصاءات مجلة «فوربس» الشهيرة.

وضمت قائمة «فوربس» يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو»، ورينوكا جاغتياني رئيسة مجلس إدارة مجموعة «لاند مارك»، وجوي ألوكاس رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوي ألوكاس».

والدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، ورافي بيلاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «آر بي»، وصني فاركي مؤسس مجموعة «جيمس التعليمية».

سفينة الحظ

محمد يوسف علي

يوسف علي هو صاحب مجموعة «اللولو»، وهي واحدة من أسرع شبكات السوبر والهايبر ماركت نمواً في العالم، وتبلغ ثروته 7.6 مليارات دولار، واحتل المركز 27 في قائمة المئة، بعد أن كان يحتل المرتبة 35 في العام الماضي، بثروة قدرت حينها بـ 5.4 مليارات دولار.

جاء يوسف إلى الإمارات عام 1973، للبحث عن فرصة عمل، عبر سفينة رست في دبي، وانتقلت إلى أبوظبي، حيث كان والده يدير مشروعاً، وفي ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، جاء تأسيس مجموعة «اللولو»، التي تعد اليوم إحدى أكبر المجموعات التجارية العالمية، حيث توجد أكثر من 256 متجراً ومركز تسوق في دول الخليج.

على خطى زوجي

رينوكا جاغتياني

وتأتي بعده في القائمة رينوكا جاغتياني رئيسة مجموعة «لاند مارك»، في المرتبة 44 في القائمة بثروة بلغت 4.8 مليارات دولار، بعد أن كانت ثروتها في عام 2022، نحو 2.9 مليار دولار.

وقد استطاعت جاغتياني إدارة المجموعة بنجاح، بعد رحيل زوجها ميكي جاغتياني في العام الماضي. تملك مجموعة «لاند مارك» نحو 2200 متجر عبر 24 دولة، وتشتهر بعلاماتها التجارية المحلية، مثل متجر التجزئة للملابس والأحذية «ماكس»، وسلسلة المفروشات المنزلية «هوم سنتر».

ناشر السعادة

جوي ألوكاس

أما جوي ألوكاس، الذي يملك إحدى أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، فقد احتل المركز الـ 50 في قائمة فوربس، بثروة بلغت 4.4 مليارات دولار، بعد أن كان في العام الماضي في المرتبة الـ 69، بثروة بلغت في حينها 3.1 مليارات دولار.

ويمتلك ألوكاس 160 متجراً في 11 دولة، وأصدر كتاباً بعنوان «نشر السعادة»، يتناول فيه القصة الاستثنائية لمجموعة متاجره التي أسسها في الإمارات في الثمانينيات، حيث واجهت عدة تحديات قبل نجاحها ووصولها إلى مكانتها العالمية.

تأشيرة زيارة

شمشير فاياليل

يأتي بعد ذلك في القائمة أصغر رجل أعمال هندي، وأغنى طبيب في القائمة، صاحب شركة «برجيل القابضة»، من أكبر شركات الرعاية الصحية في المنطقة، وهو الدكتور شمشير فاياليل، بثروة مقدارها 3.5 مليارات دولار، ويحتل المرتبة الـ 57 في قائمة أغنى 100 هندي.

وكانت «برجيل القابضة» قد تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام الماضي. جاء فاياليل إلى الإمارات منذ 21 عاماً، بتأشيرة زيارة، كطبيب أشعة، وتمتلك مجموعته اليوم 16 مستشفى، و24 مركزاً طبياً، ويؤكد دائماً أن الإمارات المنفتحة والمشجعة للاستثمار في القطاع الخاص، خلقت فرصاً كبيرة للمجتهدين، لأنها تولي الاستثمار وجذب الاستثمارات اهتماماً كبيراً.

استثمار في العقول

رافي بيلاي

واحتل رافي بيلاي مؤسس مجموعة «آر بي»، المرتبة الـ 69 في قائمة المئة، بثروة مقدارها 3.3 مليارات دولار. أما صني فاركي مؤسس مجموعة «جيمس للتعليم»، فقد بلغت ثروته 3.3 مليارات دولار، واحتل المرتبة الـ 78 في قائمة «فوربس».

صني فاركي

جاء فاركي، قبل أكثر من 65 عاماً، لتكون البداية مع «مدرستنا الثانوية الإنجليزية»، واليوم يمتلك أكثر من 45 مدرسة، تحتضن أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، يدرسون في الدولة، ويتلقون تعليمهم على يد أكثر من 7 آلاف معلم ومعلمة.

قصص نجاح

حقق هؤلاء الأغنياء الهنود الستة النجاح في الإمارات، لكن هناك كذلك الآلاف من قصص النجاح الأخرى لرجال الأعمال الهنود في منطقة الخليج، وفي الإمارات بشكل خاص، حيث كوّنوا إمبراطوريات أعمال كبرى في شتى المجالات.

ومن هؤلاء المغامرين، رجل الأعمال رضوان ساجان، الذي تربع قبل سنوات على قائمة «أغنى 100 رجل أعمال هندي في الإمارات»، بثروة بلغت 2.5 مليار دولار، وهو مؤسس مجموعة «دانوب»، ونال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميز الأعمال.

وكان يحتل المرتبة 12 في قائمة «فوربس» الشرق الأوسط، وبفضل المناخ المثالي للاستثمار في الإمارات، بدأ رضوان ساجان شركته ببضعة آلاف من الدراهم في 1993، وخلال سنوات معدودة، بلغت إيراداتها 5.13 مليارات درهم. انتقل ساجان إلى دبي في 1993.

وبدأ العمل في متجر لأجهزة الكمبيوتر، وفي العام نفسه أسس شركة «دانوب»، كشركة تجارية صغيرة. ساعدت رؤيته الواضحة على توسيع الأعمال التجارية، والتي لديها اليوم قاعدة عملاء واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا، ضاعفت نموها في المنطقة، وأثبتت وجودها في الإمارات والبحرين وعُمان والسعودية وقطر والهند والصين.