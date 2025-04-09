«فلاي دبي» تسيّر 30 رحلة أسبوعياً إلى 8 وجهات مختلفة في الهند

أكد حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، أن الشركة تتطلع لزيادة حصتها في السوق الهندي، الذي يعد من أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن فلاي دبي تسير رحلاتها إلى 8 وجهات في جمهورية الهند، بمعدل 30 رحلة أسبوعياً.

وأوضح أن منتدى دبي- الهند للأعمال، يمثل نقطة انطلاق لتطلعات مستقبلية واعدة لشركة «فلاي دبي»، التي دخلت السوق الهندي منذ عام 2010، بـ 3 رحلات أسبوعية إلى مدينة لاكناو، ليزداد العدد إلى 30 رحلة حتى وقتنا الحالي.

لافتاً إلى وجود خطط لزيادة الوجهات، وعدد الرحلات الأسبوعية التي تحظى بنسبة إشغال عالية، سواء المتوجهة من دبي أو القادمة إليها من مختلف الوجهات في جمهورية الهند.

وأشار إلى أن التوسع داخل السوق الهندي، لا يقتصر على زيادة عدد الرحلات فحسب، بل يمتد لتقديم فرص للتواصل مع المسؤولين وصناع القرار في هذا القطاع الحيوي.

مشيراً إلى أن حضور الشركة في الهند، يشكل نافذة لتبادل الخبرات والتعاون الاستراتيجي مع جهات فاعلة في مجال الطيران، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المنافسة في السوق.

وأوضح أن التجمع الكبير لرواد الأعمال في المنتدى، هو إشارة واضحة على الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال بين البلدين، والرغبة في تعزيزها إلى مستويات أعلى، لافتاً إلى أن كل خطوة نحو زيادة التبادل التجاري، وبناء شراكات جديدة، تعد دفعة قوية نحو تحقيق نتائج إيجابية، خاصةً أن كل عملية توسع تؤدي إلى حركة اقتصادية رئيسة، تُسهم في تنمية قطاع الطيران بين دبي والهند.

وأكد عبيد الله أن «فلاي دبي» تعمل بكل جد واجتهاد لرفع مستوى الخدمات، وتوسيع شبكة رحلاتها، وستظل تطمح إلى نتائج إيجابية تزيد من قدرتها التنافسية، وتحقيق طموحاتها في قطاع الطيران، لافتاً إلى أن الناقلة حريصة على استثمار الفرص، وتطوير عملياتها في أسواق جديدة بطريقة استراتيجية، تضمن الارتقاء بقطاع الطيران المحلي إلى آفاق عالمية.