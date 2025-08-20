أنور قرقاش: مساعدات الإمارات لأهل غزة التزام أخلاقي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن موقف الإمارات تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمها على مؤازرة سكان القطاع مستمر.

وأشار معاليه إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواصلة لأهل غزة وتخفيف معاناتهم التزام أخلاقي قبل أن تكون دعماً مادياً، كما أنها تجسيد عملي لما يمكن تحقيقه حين تتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات والاتصالات.

وختم معاليه: "موقفنا تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمنا على مؤازرة سكان القطاع مستمر".