أنور قرقاش: التأييد الشعبي للقيادة والحكومة في الإمارات ودول الخليج العربي استثنائي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن التأييد الشعبي للقيادة والحكومة في الإمارات ودول الخليج العربي استثنائي مقارنة بالسياق العالمي.

ونوه معاليه إلى أن هذه الثقة ترتكز على الولاء التقليدي والشرعية الراسخة، تعزّزها شرعية الإنجاز في بناء مجتمعات آمنة، مستقرة ومزدهرة وعبر رؤية واضحة وإخلاص في خدمة المواطن.

وأضاف معاليه: "هذا الرباط المتين بين القيادة والمواطن هو أعظم ما يحفظ الأوطان ويرقى بها".

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "التأييد الشعبي للقيادة والحكومة في الإمارات ودول الخليج العربي استثنائي مقارنة بالسياق العالمي؛ وترتكز هذه الثقة على الولاء التقليدي والشرعية الراسخة، تعزّزها شرعية الإنجاز في بناء مجتمعات آمنة، مستقرة ومزدهرة وعبر رؤية واضحة وإخلاص في خدمة المواطن".

وختم معاليه: "هذا الرباط المتين بين القيادة والمواطن هو أعظم ما يحفظ الأوطان ويرقى بها".