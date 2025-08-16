قرقاش: دبلوماسية الإمارات قادت 16 وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الإمارات بدبلوماسيتها الحكيمة لعبت دوراً محورياً في 16 وساطة تبادل أسـرى بين روسيا وأوكرانيا أفرجت عن أكثر من 4300 أسير.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": النظام الدولي يتطلع إلى الاستقرار وإنهاء الحروب، والحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات. الحرب الأوكرانية الممتدة فاقمت عدم الاستقرار وحصدت آلاف الأرواح. ولعبت الإمارات بدبلوماسيتها الحكيمة دوراً محورياً في 16 وساطة تبادل أسـرى بين روسيا وأوكرانيا أفرجت عن أكثر من 4300 أسير.

وختم معاليه "نأمل أن تكلل جهود الرئيس دونالد ترمب بالنجاح نحو وقف إطلاق النار والسلام".