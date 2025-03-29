«سقيا الإمارات» نموذج عالمي للعمل الإنساني المستدام

تمثل مؤسسة «سقيا الإمارات» نموذجاً عالمياً للعمل الإنساني المستدام، إذ تواصل تنفيذ مشاريعها لضمان توفير المياه النظيفة للأفراد والمجتمعات التي تعاني شح المياه.

كما تواصل شراكاتها مع الجهات الخيرية والمؤسسات البحثية لتعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دور الإمارات كمركز إنساني عالمي يحمل رسالة الأمل والاستدامة للمحتاجين في كل مكان.

وتجسد «سقيا الإمارات» القيم السامية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستلهمة رؤيتها من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي.

وبفضل الدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت «سقيا الإمارات» إحدى الركائز الأساسية ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

شراكات استراتيجية

ومنذ تأسيسها قبل 10 أعوام، عملت مؤسسة «سقيا الإمارات» على توسيع نطاق تعاونها مع مختلف الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، لضمان تنفيذ مشاريعها التنموية والإنسانية بكفاءة عالية.

وقد نجحت المؤسسة في توفير المياه النظيفة لملايين الأفراد عبر حفر الآبار الارتوازية، وتمديد شبكات توزيع المياه، وإطلاق برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

مستفيدون

وتم الإعلان مؤخراً عن عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» والذي بلغ 14.9 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، ويترجم الجهود الإنسانية التي تقدمها المبادرة في توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة.

ولعل من أبرز مبادرات المؤسسة الإنسانية مشروع المياه المستدامة في جمهورية تنزانيا الاتحادية، الذي أطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث تعمل المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على حفر آبار جديدة وصيانة آبار قائمة، لتوفير المياه النظيفة لنحو 500 ألف مستفيد حالياً، وسيتم استهداف مليون مستفيد بحلول الربع الثالث من العام الجاري من خلال تنفيذ 157 مشروعاً إضافياً.

جائزة

كما تدير المؤسسة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بهدف تشجيع الابتكارات والتقنيات المستدامة لحل أزمة شح المياه عالمياً.

وتلعب الجائزة التي تُقام كل عامين، دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، عبر دعم مشاريع مبتكرة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة.

وأسهمت الجائزة في تكريم 31 فائزاً من 22 دولة منذ انطلاقها، تقديراً لمشاريعهم الرائدة في تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر طاقة مستدامة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة التناضحية، وتتضمن الجائزة 4 فئات رئيسية هي:

جائزة المشاريع المبتكرة «فئة المشاريع الصغيرة والكبيرة»، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير «للجهات الوطنية والعالمية»، وجائزة الابتكارات الفردية «فئة الباحث المتميز والشباب»، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

وفي الدورة الرابعة الحالية، تم اعتماد القائمة القصيرة للمرشحين المؤهلين للفوز، حيث شهدت الجائزة مشاريع نوعية قائمة على تقنيات التناضح العكسي، والطاقة الشمسية الحرارية، وتحويل السوائل إلى بلازما، والتقطير عالي الكفاءة، والتقنية الكهروضوئية لتعقيم المياه وإنتاج الكهرباء.

حملات موسمية

إلى جانب مشاريعها الإنمائية، تنظم «سقيا الإمارات» حملات رمضانية سنوية لتوزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار والسلال الغذائية، بالتعاون مع 18 جهة خيرية محلية، من بينها جمعية دبي الخيرية، جمعية بيت الخير، جمعية دار البر، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تسهم المؤسسة في توفير عبوات مياه الشرب للحالات الإغاثية الطارئة، تعزيزاً لقيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وفي مبادرة نوعية أخرى، وأطلقت المؤسسة مشروع «تبرّع بالمياه للمساجد» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وشركة ماي دبي، ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، ما يتيح للأفراد والمؤسسات فرصة التبرع بالمياه لتوزيعها في مساجد مختارة في دبي.