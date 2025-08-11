"الخارجية" الإماراتية تقدم مجموعة من الإرشادات للمواطنين والمقيمين أثناء السفر

حثت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة والمقيمين فيها على الالتزام بإرشادات السفر في بلد الوجهة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم.

كما دعت مواطني الدولة إلى التواصل عبر الرقم المخصص لحالات الطوارئ المتاح على مدار الساعة .0097180024

إرشادات

- تابع حالة الطرقات والطقس قبل الانطلاق وأثناء رحلتك.

- التزم بالقوانين وأنظمة السير المحلية في بلد الوجهة.

- اختر السفر جواً، إذا كان متاحاً، لأنه أكثر أمانًا وراحة.

- توخ الحيطة والحذر عند القيادة خارج الدولة والتنقل براً.

- خطط لرحلتك مع شركات سياحية وشركات تأجير سيارات موثوقة وعالمية، لضمان راحتك وسلامتك.

- في حال وقوع أي طارئ، يرجى من مواطني الدولة التواصل عبر الرقم المتاح على مدار الساعة 0097180024.



