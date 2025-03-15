40 ألف سلة من «صقر القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية» لدعم غزة

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، كشفت مؤسسة صقر، عن تجهيز 40.000 سلة غذائية، وتسليمها لـ «الفارس الشهم 3»، استعداداً لشحنها عبر مطار رأس الخيمة الدولي إلى الأشقاء في غزة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، التزام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الدفعة تُعد الثانية من المساعدات.

حيث تم إرسال الدفعة الأولى التي بلغ حجمها 600 طن، وشملت ملابس شتوية ومستلزمات الأمهات والأطفال الرضع وحديثي الولادة، تجسيداً لروح العطاء والخير التي تتسم بها دولة الإمارات، وتنفيذاً لنهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ العمل الخيري كجزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية، بقيادتها الحكيمة.

وأوضح أحمد راشد صوفه الزعابي، الأمين العام للمؤسسة، أنه تم تجهيز الدفعة الثانية من المساعدات بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل الإنساني، وحرصها المستمر على تقديم العون لكل من يحتاج إليه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة.

وأضاف: شملت هذه العملية منذ انطلاقها، تقديم مساعدات متنوعة من غذاء ودواء ومستلزمات إيوائية، إلى جانب دعم القطاعات الأساسية لضمان استمرار الخدمات الضرورية لأهالي غزة.