بتوجيهات رئيس الدولة.. حملة الإمارات الإنسانية لإغاثة غزة تتواصل بالإنزال الجوي 67

نفذت دولة الإمارات، ولا تزال، حملة إنسانية في إغاثة قطاع غزة، حيث نجحت، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديم أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات الدولية التي دخلت إلى غزة، منذ بداية عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجاوزت حتى اليوم 80 ألف طن، تم إدخالها براً وبحراً وجواً.

ونفذت الإمارات، أمس، الإنزال الجوي الـ 67 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، ضمن عملية «طيور الخير»، التي تندرج في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان.

وشمل الإنزال كميات من المواد الغذائية الأساسية الموجهة للأهالي في قطاع غزة، بمشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في دولة الإمارات، استمراراً لالتزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وترتبط عملية طيور الخير بالجهود الإغاثية الشاملة لعملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها الإمارات، لتقديم المساعدات عبر الجو والبر والبحر، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين.

وبهذا الائتلاف الإنساني، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله جواً من قبل دولة الإمارات فقط إلى أكثر من 3892 طناً من المساعدات المتنوعة، التي تضم الغذاء والمستلزمات الضرورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعكس هذه الجهود الدور القيادي لدولة الإمارات في تنسيق وتنفيذ العمليات الإغاثية الدولية، وتأكيد التزامها الثابت بنهج العطاء الإنساني، عبر تسخير مواردها وإمكاناتها لخدمة القضايا الإنسانية، وتعزيز التضامن العالمي في مواجهة الأزمات.

