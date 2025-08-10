«طيور الخير» تنفذ الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات الإنسانية على غزة

المساعدات تترجم التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته

نفذت الإمارات، أمس، عملية الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، ضمن عملية «طيور الخير»، التي تندرج في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان.

دعم

شمل الإنزال كميات من المواد الغذائية الأساسية الموجهة للأهالي في القطاع، بمشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في دولة الإمارات، استمراراً لالتزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

شركاء

وترتبط عملية «طيور الخير» بالجهود الإغاثية الشاملة لعملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها الإمارات لتقديم المساعدات عبر الجو والبر والبحر، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين. وبهذا الائتلاف الإنساني، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله جواً من قبل دولة الإمارات فقط إلى أكثر من 3892 طناً من المساعدات المتنوعة، التي تضم الغذاء والمستلزمات الضرورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعكس هذه الجهود الدور القيادي لدولة الإمارات في تنسيق وتنفيذ العمليات الإغاثية الدولية، وتأكيد التزامها الثابت بنهج العطاء الإنساني، عبر تسخير مواردها وإمكاناتها لخدمة القضايا الإنسانية، وتعزيز التضامن العالمي في مواجهة الأزمات.

محطات المياه

وضمن الجهود الإماراتية لإغاثة الأشقاء في غزة ، قام فريق عملية «الفارس الشهم 3»، يوم الخميس الماضي، بجولة تفقدية ميدانية لموقع تنفيذ مشروع «شريان الحياة»، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، الذي يهدف إلى إمداد المناطق الجنوبية من قطاع غزة بخطوط مياه مستدامة، وذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية الكبرى التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

استجابة

ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الحيوية التي تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين والسكان المحليين، في ظل التدهور الإنساني الخطير الناجم عن الحرب المستمرة، وينفذ بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب المصري.

يمتد خط المياه الجديد لمسافة 7 كيلومترات، بدءاً من محطات التحلية الإماراتية في الجانب المصري من رفح، وصولاً إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالنازحين.

فرحة شاب غزي بالمساعدات

مستفيدون

ويُتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 600 ألف فلسطيني، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن. ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات مياه نظيفة وآمنة، تخفف من الأعباء الإنسانية والصحية التي تواجه السكان، خاصة في ظل محدودية الموارد، والانقطاع المتكرر للمياه، وارتفاع درجات الحرارة.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة شاملة أطلقتها الإمارات تحت مظلة عملية «الفارس الشهم 3»، التي تشمل حزمة واسعة من المشاريع الإغاثية، الطبية، والإنشائية، لصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويتم تنفيذ المشروع بإشراف الفرق الإماراتية، وبالتعاون الفني والميداني مع مصلحة مياه بلديات الساحل، لضمان مطابقة المعايير الفنية والاحتياجات المحلية.

جهود

وأكدت الفرق الفنية المنفذة للمشروع أن وتيرة العمل تسير بشكل متسارع، وأن الأعمال التنفيذية تمضي وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لتشغيل الخط وضخ المياه إلى مناطق التوزيع في أقرب وقت ممكن.

ويعكس هذا المشروع حرص الإمارات على تقديم دعم إنساني مستدام وفعّال لقطاع غزة، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهه، مع استمرار العدوان، وانهيار البنى التحتية الأساسية في مختلف القطاعات.

ويُنتظر أن يسهم «شريان الحياة» في تخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات، وأن يشكل نموذجاً للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية.