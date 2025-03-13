60 ألف طن حجم مساعدات «الفارس الشهم 3» للأشقاء في غزة

كشف حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة، عن ارتفاع حجم تكلفة «عملية الفارس الشهم 3» إلى مليار و200 مليون دولار منذ إطلاق العملية، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وأبناء الشعب الإماراتي لمساندة ودعم الأشقاء في غزة، مشيراً إلى أن العملية نجحت في توصيل 60 ألف طن مساعدات إنسانية عبر البر والبحر والجو.

وأشار إلى جهود دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع، من خلال التنسيق بشكل دقيق عبر 10 مخازن رئيسية تديرها «الفارس الشهم 3» في مدينة العريش المصرية، حيث يتم تخزين المساعدات وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجاً.

دعم طبي

وأكد العفاري، حرص دولة الإمارات على دعم القطاع الطبي في قطاع غزة من خلال تقديم 17 سيارة إسعاف، بالإضافة لدور المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، الذي استقبل منذ افتتاحه أكثر من 50489 حالة، وأجرى الفريق الطبي في المستشفى أكثر من 1828 عملية جراحية ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة بمختلف أنواعها كالعظام والأعصاب والجراحات العامة، حيث يواصل المستشفى الذي يتكون من 200 سرير، استقبال المرضى بمختلف فئاتهم للحصول على الخدمات العلاجية والطبية على مدار الساعة على أيدي الكوادر الطبية الإماراتية والمتطوعين من أبناء الشعب الإماراتي.

وأشار إلى أن المستشفى يضم غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرف للعناية المركزة للبالغين والأطفال، وقسم للتخدير، وعيادات تخصصية، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لخدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة، والمختبر الذي يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوصات، بما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية، كما يضم مركزاً للأطراف الصناعية، لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية، وإعادة تأهيل المرضى.

مستشفى عائم

وكشف العفاري، عن استقبال المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، أكثر من 9661 حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال، وأجرى الفريق الطبي في المستشفى أكثر من 2936 عملية جراحية ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة بمختلف أنواعها، حيث يضم المستشفى 100 سرير، ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وأكد أن المستشفى الإماراتي العائم، يواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإغاثية وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمحتاجين.

دعم بحري وجوي

وأوضح العفاري، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات، أبحرت 14 سفينة بحرية من الموانئ الإماراتية إلى مدينة العريش المصرية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية التي تم إطلاقها إلى أكثر من 580 رحلة جوية، مشيراً إلى أن الدعم البحري والجوي شمل توصيل أكثر من 60 ألف طن من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها، ضمن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأكيداً على نهجها الإنساني الراسخ في تقديم العون والإغاثة للشعوب المتضررة.

طيور الخير

وأضاف: واصلت الإمارات جهودها عبر «عملية طيور الخير» ضمن إطار عملية الفارس الشهم 3، بتنفيذ 53 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، قامت بها 190 طائرة، نجحت خلالها بإسقاط أكثر من 3700 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية، بهدف تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة أكثر من 3412 شاحنة منذ إطلاق عملية الفارس الشهم 3.

محطات التحلية

وقال: نجحت دولة الإمارات في إقامة 6 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، بطاقة إنتاجية 2 مليون غالون يومياً من المياه الصالحة للشرب، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إنشاء شبكة توزيع المياه مدعومة بـ 12 صهريجاً لتوزيع المياه على أكبر المناطق السكنية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تدعم أهالي غزة بـ 44 مطبخاً، و9 مخابز لتوفير كافة متطلبات الأهالي.