طائرة إغاثة تحمل 32 طناً من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، طائرة إغاثة المساعدات بقدرة 32 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه القافلة تشكل جزءاً من الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي امتداد لمسيرة العطاء التي رسختها قيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس مبدأ الإمارات في دعم الجهود الإنسانية دون تمييز، إذ تسهم في تقديم المساعدات الضرورية مثل المواد الغذائية والوقود والطرود الصحية لمساندة الأسر المتضررة، إضافة إلى دعم المستشفيات والمرضى وكبار السن والأيتام، ويمثل هذا البرنامج الإغاثي الشامل طوق نجاة لآلاف الأسر المتضررة، ويعكس صورة التضامن الإماراتي المتجذر في نهج القيادة الحكيمة، مؤكداً دور الإمارات كدولة رائدة في مجال العمل الخيري على مستوى العالم.

وأكد طارق العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن تقديم المساعدات استهدف التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3».