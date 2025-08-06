80 ألف طن مساعدات الإمارات الإنسانية إلى غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات سموه، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية، التي يعيشها سكان القطاع.

حيث لم تتوقف جهود الدولة منذ ذلك الوقت، رغم جميع التحديات اللوجستية والسياسية، والظروف الميدانية الصعبة، عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، وضمان تدفق الإمدادات بشكل مستدام. وأشاد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالدور الإنساني الرائد للإمارات في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المبادرات الإماراتية، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3»، تمثل نموذجاً مشرفاً للتضامن العربي والعمل الإنساني الفاعل. وأضاف أن الإمارات، ومنذ إطلاق العملية، قدمت أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية، نُقلت براً وبحراً وجواً عبر أكثر من 600 رحلة جوية و17 سفينة شحن، وأكثر من 5400 شاحنة، إلى جانب دعم القطاع الطبي، من خلال إنشاء المستشفى الميداني في غزة والمستشفى العائم قبالة العريش.

في السياق نفذت الإمارات، أمس، الإنزال الجوي الإغاثي الـ 63، ضمن عملية «طيور الخير»، ليرتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً إلى أكثر من 3840 طناً من الإمدادات.

كما أدخلت 32 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة. ووصلت، أول من أمس، إلى العريش «سفينة خليفة الإنسانية»، محملة بـ 7166 طناً من المساعدات، تمهيداً لإدخالها إلى غزة، في إطار جهود الدولة المتواصلة، لتعزيز الدعم الإنساني، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين

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