الإمارات تنفذ الإنزال الـ63 للمساعدات وتُدخل 32 شاحنة لغزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفّذت، أمس، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 63 ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من فرنسا، ألمانيا.

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.

خلال إسقاط المساعدات على المناطق الأكثر تضرراً في القطاع

وبهذا، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى أمس إلى أكثر من 3840 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.

كما أدخلت دولة الإمارات، أمس، 32 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة تقديم الدعم العاجل، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ، ودورها الريادي في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.

سفينة مساعدات إماراتية

إلى ذلك، وصلت، أول من أمس، إلى ميناء العريش المصري، سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة «سفينة خليفة الإنسانية» ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وكان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولين مصريين.

ويأتي وصول «سفينة خليفة الإنسانية» تأكيداً على التزام دولة الإمارات المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها القطاع.

مواصلة إرسال المساعدات دعماً للأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي محملة بـ7166 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الإغاثية، والتمور، ومستلزمات الإيواء، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الحمولة 4372 طناً من المواد الغذائية، و1433 طناً من مواد الإيواء، و860 طناً من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها لقطاع غزة إلى أكثر من 80 ألف طن من المساعدات.

ويأتي إرسال هذه السفينة استكمالاً لسلسلة متواصلة من المبادرات الإماراتية لتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من نهجها الإنساني الثابت في دعم القضايا العادلة، والتخفيف من آثار الأزمات في المنطقة.

إشادة بالدور الإنساني

من جانبه، أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد أن المبادرات الإماراتية، وفي مقدمتها «الفارس الشهم 3»، تمثل نموذجاً مشرفاً للتضامن العربي والعمل الإنساني الفاعل، حيث تتنوع أشكال الدعم لتشمل إرسال السفن وقوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء.

إضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مخصصة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تجسدت في وصول السفينة الإماراتية «خليفة الإنسانية» -وهي ثامن سفينة مساعدات ضمن المبادرة- إلى ميناء العريش، محملة بأكثر من 7166 طناً من المساعدات الإنسانية، شملت المواد الغذائية والطبية والصحية ومستلزمات الإيواء، فضلاً على سيارات إسعاف مجهزة وصهاريج مياه لدعم الاحتياجات العاجلة في قطاع غزة.

وأضاف أن دولة الإمارات، منذ إطلاق مبادرة «الفارس الشهم 3»، قدمت أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، نُقلت براً وبحراً وجواً، عبر أكثر من 600 رحلة جوية و17 سفينة شحن وأكثر من 5400 شاحنة، إلى جانب دعم القطاع الطبي من خلال إنشاء المستشفى الميداني في غزة والمستشفى العائم قبالة سواحل العريش.

ونوه بأن هذه الجهود المتواصلة أسهمت في إيصال الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجاً داخل القطاع، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بالمبادئ الإنسانية ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.

وثمّن رئيس البرلمان العربي التنسيق المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن هذه المواقف الأصيلة تجسد تضامناً عربياً صادقاً مع القضية الفلسطينية.

وتعبر عن مواقف راسخة لقيادة دولة الإمارات في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن هذه الجهود الإنسانية تشكل ركيزة أساسية في الموقف العربي الموحد الداعم لغزة على الصعيدين الإنساني والسياسي.