أكاديميون: العلاقات بين الإمارات والكويت أيقونة فريدة للوحدة والتلاحم

أكد أكاديميون عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، التي تعدّ نموذجاً متميزاً للوحدة والتلاحم، إذ ترتكز على إرث تاريخي مشترك وثقافة متجذرة وروابط اجتماعية واقتصادية متينة، فضلاً عن أسس التعاون والتنسيق الوثيق في المجالات كافة. وأضافوا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتبادل المعرفي بما يدعم مسارات التنمية المستدامة والابتكار المشترك.

ويقول الدكتور عبدالقادر عثمان أستاذ الإعلام المشارك في جامعة عجمان إن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، تتسم بالقوة والصلابة والارتباط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأضاف قائلاً: علاقات أزلية تربط بين الدولتين عبر التاريخ والهوية والثقافة المشتركة. وأكد ارتكاز العلاقة بين الدولتين على الاحترام المتبادل والتعاون الدائم المستمر في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، ويتجسد هذا التعاون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الزيارات الرسمية المتبادلة بين القادة والمسؤولين.

علاقات راسخة

وقال الدكتور صالح سليم الحموري خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن الاحتفاء الإماراتي بالمناسبة الوطنية هو تجسيد لعمق العلاقات وتقدير لتاريخ من الإخاء الصادق والشراكة الراسخة، إذ تُرسم العلاقات بين البلدين كأيقونة فريدة للوحدة والتلاحم. وأضاف: منذ عقودٍ، سلكت الإمارات والكويت معاً درب التعاون والتكامل، جامعتيْن بين قيادات رشيدة وشعوب متآلفة، تتقاسمان القيم والطموحات، وتسيران بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وقال إن هذه المناسبات الوطنية لا تُعدّ مجرد احتفالات، بل محطات تُعيد فيها تجديد العهود، وتُرسّخ معاني الوفاء والمحبة بين الأشقاء.

ركيزة أساسية

وقال الدكتور نصر محمد عارف أكاديمي: دولة الكويت تعني الكثير لشعب الإمارات، فقد كانت الكويت أول دول الخليج حققت التنمية ومنها جاء للإمارات مناهج التعليم والأطباء، وإليها ذهب أبناء الإمارات للتعليم والعمل.

وتحدث الدكتور سالم الطنيجي أستاذ الدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا بالشارقة عن العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت واصفاً إياها بالمتجذرة، مشيراً إلى دور الكويت ووقوفها إلى جانب الإمارات لجهة تطوير التعليم والصحة عبر إرسال البعثات التعليمية وإنشاء المدارس والمستشفيات، إضافة إلى توفير الكوادر المتخصصة في مجالات التعليم والصحة والإعلام.

وقفات أخوية

وأكد الدكتور الطنيجي أن الإمارات لا تنسى الوقفة الأخوية الصادقة من حكومة الكويت في الماضي، وخاصةً في تقديم الخدمات الأساسية التي كانت الإمارات بحاجتها لبناء الدولة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد أبو الفرج صادق كاتب ومفكر عربي وباحث أكاديمي وأستاذ جامعي وخبير استراتيجي أن العلاقات الأخوية بين البلدين متينة وراسخة، تمتد لعقود من التعاون والشراكة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه في عام 1972، افتتحت الكويت أول سفارة لها في الإمارات.

روابط قوية

وقال تستند العلاقات إلى أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المستمر، ما يبرز الروابط القوية بين الشعبين والقيادتين في البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز الوحدة الخليجية والعربية في بعدها الإسلامي والدولي، وذلك بدعمها المستمر لقضايا الأمة العربية والتعاون الوثيق مع دول الخليج، مشيراً إلى تبادلهما الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، في المجالات السياسية، الاقتصادية، التعليمية، والثقافية.

توافق الرؤى

وقالت الدكتورة أمل إبراهيم آل علي رئيسة رابطة الخريجين في جامعة الشارقة إن العلاقة الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، تقوم على أساس الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات فكانت هناك روابط قوية تجلّت في المواقف السياسية الداعمة لبعضهما بعضاً، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي ازداد رسوخاً مع مرور الزمن.

وأضافت، يجمع البلدين توافق في الرؤى حول العديد من القضايا عبر التعاون المستمر والمواقف المشتركة كما تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مستمراً وكذلك الثقافية والاجتماعية، معتبرة فرحة الإمارات ومشاركتها في احتفالات الكويت بيومها الوطني تأكيداً على هذه الروابط الوثيقة، وتجسيداً لمبدأ الوحدة الخليجية والتضامن بين الأشقاء.