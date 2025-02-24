مبتعثون كويتيون في الإمارات: احتفالات اليوم الوطني الكويتي تبرز الترابط الأخوي بين البلدين

«الكويت وطن يسكن في قلوبنا، واحتفالنا به يعبّر عن فخرنا واعتزازنا بمسيرته التاريخية»، بهذه الكلمات عبّر الطلبة الكويتيون في الإمارات عن مشاعرهم تجاه اليوم الوطني لدولتهم الكويت، حيث استعدوا لتنظيم فعاليات وطنية وثقافية تبرز هويتهم وارتباطهم العميق بوطنهم.

وفي إطار هذه التحضيرات، شهدت الاستعدادات جهوداً مكثفة لتنظيم أنشطة متعددة تسلط الضوء على تاريخ الكويت ومسيرتها التنموية، وسط تفاعل طلابي يبرز روح التلاحم بين أبناء البلدين، وأكد المشاركون أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد بالولاء والانتماء، والتأكيد على دورهم في رفع اسم وطنهم عالياً، مشيرين إلى أن الكويت ستظل دائماً في وجدان أبنائها أينما كانوا.

وفي سياق الجهود المبذولة من الشعبين الشقيقين للاحتفاء بهذه المناسبة، برزت الفعاليات المنظمة كتجسيد للعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الكويت والإمارات، إذ تُعد هذه العلاقة نموذجاً فريداً للتعاون والتآخي بين الشعوب، وأبرزت التحضيرات حرص أبناء البلدين على إبراز الهوية الخليجية وتعزيز الروابط الأخوية، عبر لقاءات احتفالية جمعت الطلبة الكويتيين والمقيمين مع أشقائهم الإماراتيين في أجواء مليئة بالفخر والاعتزاز.

وجاءت هذه الفعاليات امتداداً للرؤية الراسخة التي أرستها قيادتا البلدين، والهادفة إلى ترسيخ أواصر التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم وحدة مجلس التعاون الخليجي واستقراره مؤكدةً متانة العلاقات الاستراتيجية بين الكويت والإمارات، والتي تستند إلى تاريخ مشترك وقيم ثابتة تبرز وحدة المصير.

انتماء

وعبّر الطلبة الكويتيون عن مشاعر الفخر والانتماء لوطنهم، مؤكدين أهمية هذه المناسبة في ترسيخ هويتهم الوطنية وتعزيز الروابط الأخوية، وأشادت الطالبة الكويتية علياء عبدالله بعمق العلاقات التي تربط الكويت بالإمارات، مشيرة إلى القيم المشتركة التي تجمع الشعبين، وأكدت أن هذه الروابط التاريخية تظهر في مختلف المناسبات الوطنية التي يحتفي بها أبناء البلدين بروح الأخوة والتعاون، لافتةً إلى المشاركة الواسعة التي تبرز مدى التلاحم بين الطلبة في هذه الفعاليات.

ولاء

وأعربت الزين حمد عن فخرها بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مقدمة التهاني للكويت وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، وأكدت أن هذه الاحتفالات تجسد مشاعر الانتماء والولاء للوطن، مشيرة إلى أن الطلبة الكويتيين في الإمارات يشاركون في هذه المناسبة تعبيراً عن ارتباطهم بوطنهم.

مناسبة

من جهتها، أكدت الشابة الكويتية آلاء فايز أن اليوم الوطني الكويتي يمثل مناسبة عزيزة تحمل معاني الولاء والانتماء، مشيرةً إلى أن حب الكويت يظل حاضراً أينما كان أبناؤها وعبرت قائلة «كل عام وأنتِ بخير يا كويت، وجودنا في وطننا الثاني لا يُنسيْنا حبكِ، يبقى قلبي ينبض بحب الكويت، كل عام وأنتِ يا كويت العز والفخر في أمن وأمان، وتبقى رايتك شامخة بالعز والرخاء، يعود عيدك يا وطني مجيداً في كل عام».

عز وفخر

وفي إطار استعدادات المبتعثين الكويتيين للاحتفال بوطنهم الكويت على أراضي الإمارات، أوضحت ريم العتيبي أن التجمعات الطلابية تشهد تحضيرات مكثفة لتنظيم أنشطة تحتفي بهذه المناسبة، حيث يجري رفع الأعلام الكويتية وتنظيم فقرات تتناول مسيرة الكويت التنموية، وأضافت أن الطلبة يحرصون على التعبير عن فخرهم بهذه المناسبة من خلال لقاءات تجمعهم بزملائهم، ما يعزز روح الوحدة والانتماء.

ارتباط

وذكرت فوزية المطيري أن اليوم الوطني يمثل فرصة للطلبة الكويتيين في الإمارات للتعبير عن ارتباطهم بوطنهم، مؤكدةً أن مشاركتهم في الاحتفال تبرز اعتزازهم بتاريخ الكويت وهويتها الثقافية، وأوضحت أن برامج الابتعاث التي توفرها الكويت مكنت الطلبة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تعزز مشاعر الولاء والانتماء بين الطلبة، كما أوضحت أن الأنشطة المخطط لها تتضمن عروضاً ثقافية ومشاركات طلابية تعرف الزملاء من مختلف الجنسيات بالتراث الكويتي وإنجازاته التنموية.

استعدادات

وأكدت دلال العنزي أن الاستعدادات تشمل فعاليات ثقافية واجتماعية تهدف إلى إبراز القيم الوطنية وتعزيز التبادل الثقافي بين الطلبة، وأوضحت أن المشاركين يعملون على تنظيم فقرات تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الكويت، مع إتاحة الفرصة للتعريف بالعادات والتقاليد الكويتية، ولفتت إلى أن هذه الفعاليات تتيح للطلبة فرصة للتعبير عن فخرهم بوطنهم، وتقديم صورة مشرفة عنه في المحافل الطلابية.

تهانٍ

وأشارت نوف جاسم إلى أن العلاقات بين الكويت والإمارات تتجسد في مختلف المناسبات الوطنية، فيحرص الطلبة على مشاركة احتفالاتهم مع زملائهم، ما يضفي أجواء خاصة على هذه الفعاليات، ولفتت إلى أن التحضيرات تتضمن تنظيم لقاءات تجمع الطلبة في أجواء وطنية متميزة، يتبادلون فيها التهاني ويعبرون عن فخرهم بوطنهم.

فعاليات

وأوضح خالد الشمري أن الطلبة يعملون على تجهيز أنشطة تستعرض التراث الشعبي والموروث الفني للكويت، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشهد إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات الطلابية، وأضاف أن الحماس الذي يرافق هذه التحضيرات يبرز مدى ارتباط الطلبة بوطنهم وحرصهم على إحياء هذه المناسبة بأساليب تبرز هويتهم الوطنية، كما أشار إلى مشاركة الإماراتيين أشقائهم الكويتيين الاحتفال بمختلف الفعاليات في الدولة مثل الفعاليات الكويتية التي تقام في القرية العالمية معبراً عن امتنانه للحب الذي يحظى به الشعب الكويتي من إخوتهم الإماراتيين.

جلسات

بدورها، أكدت بدور الشمري أن الاحتفال باليوم الوطني خارج الكويت يعزز الارتباط بالوطن ويجسد قيمة الانتماء، موضحة الأولوية التي يوليها الطلبة في إبراز ثقافتهم عبر تنظيم جلسات حوارية تناقش دور الكويت في دعم الشباب وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً، وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تبرز اهتمام الطلبة بالمشاركة في المناسبات الوطنية رغم وجودهم خارج البلاد.