«عملية الفارس الشهم 3» تواصل توزيع أغطية شتوية على النازحين في قطاع غزة

تواصل دولة الإمارات جهود دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، حيث تم تُوزيع أغطية شتوية على 37 أسرة من النازحين في مخيم "المختار" القرارة جنوب قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قدمت «عملية الفارس الشهم 3» مساعدات إنسانية ومستلزمات أساسية لدعم الأطفال المشاركين في فعالية "المسرح الترفيهي".

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.