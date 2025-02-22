حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في السعودية ذكرى يوم التأسيس ونفخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.

وأكد سموه أنه خلال الـ 3 قرون الماضية خطت السعودية وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ.

وقال سموه: "كلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا".

وأشار سموه إلى أن مسيرة المملكة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات، وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس .. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ…والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات، وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا".