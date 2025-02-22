مبادرات محمد بن راشد عطاء بلا حدود يسمو بالإنسانية

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز القادة العالميين الذين جسدوا الفكر الإنساني والعطاء الخيري في رؤيتهم ومسيرتهم، ففكر سموه قائم على التنمية المستدامة.

وتمكين المجتمعات، وتحقيق الرخاء الإنساني، ما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، وتجسد العطاءات الخيرية لسموه رؤية عالمية تهدف إلى تحسين حياة المحتاجين حول العالم. ويحرص سموه على إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تتوافق مع قيم شهر رمضان الفضيل والعادات الأصيلة لترسيخ ثقافة البذل والعطاء، تعزيزاً لقيم العطاء والتضامن في المجتمع الإماراتي.

كما يحرص سموه في كل عام على أن تتضمن مبادراته الإنسانية والمجتمعية رسائل إنسانية تتخطى الحدود لتطال مختلف المحتاجين والمحرومين في العالم لتسمو بالعمل الخيري والإنساني، بما يسهم في ترسيخ صورة المجتمع الإماراتي الحضارية وتبوؤ الصدارة في الخريطة الإنسانية العالمية.

وتشكل المبادرات التي يطلقها سموه، في شهر رمضان المبارك من كل عام، بصمة إنسانية ممهورة بالرحمة والتسامح للمساهمة في تحسين جودة الحياة داخل الدولة وخارجها للملايين الذين استفادوا من مختلف مبادرات سموه الإنسانية.

وتنضوي الحملات والمبادرات الإنسانية التي يطلقها سموه سنوياً تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، واستمراراً للحملات الخيرية الماضية التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم بتوجيهات من سموه، إذ حققت هذه المبادرات إنجازات كبيرة وتفاعلاً من مجتمع الإمارات، وتجاوزت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية، وعدد المستفيدين منها ودعم الفئات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.

ويعد محور المساعدات الإنسانية والإغاثية من أهم المحاور الرئيسية الـ5 التي تشكل مرتكزات عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يترجم جوهر رؤيتها في السعي للارتقاء بواقع المجتمعات وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في أي بقعة من بقاع المعمورة.

وتقديم جميع أشكال المساعدات الخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن برامج وخطط مستدامة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من الحاجة والحرمان وتواجه تحديات تعوق عجلة التنمية، كالفقر والنزاعات، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتمكين البيئات الفقيرة والمحرومة، بما يسهم في تعزيز العيش الإنساني الكريم، وذلك من خلال عشرات المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات.

وعلى مدار سنوات أطلق سموه عدداً من المبادرات النوعية خلال الشهر الفضيل في الأعوام السابقة، أبرزها: مبادرة «نور دبي»، و«دبي العطاء»، و«قرية العائلة للأيتام»، وكسوة مليون طفل محروم حول العالم، ومبادرة «سقيا الإمارات» لتوفير مياه الشرب النظيفة لـ5 ملايين شخص حول العالم.

وكذلك مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقُصَّر، وحملة «10 ملايين وجبة»، وحملة 100 مليون وجبة، ووقف المليار وجبة، وحملة وقف الأم. وشهدت هذه المبادرات الإنسانية مشاركة مختلف أطياف المجتمع، وجاءت نتائجها متخطية المستهدف لها، نتيجة لتضافر الجهود وتكاتف الجميع.

حراك مجتمعي

وتسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من خلال هذه الحملات إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع يسهم في تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية وتعليمية مستدامة للمحتاجين حول العالم.

وفي رمضان عام 2024، أطلق سموه حملة «وقف الأم»، بهدف تكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام. ونجحت الحملة في جمع أكثر من 1.4 مليار درهم قبل نهاية الشهر الكريم، ما أسهم في توفير التعليم والمهارات اللازمة لملايين المستفيدين.

وقبيل رمضان عام 2025، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة «وقف الأب»، التي تهدف إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين. وتأتي هذه المبادرة استمراراً للنهج السنوي لسموه في إطلاق حملات رمضانية إنسانية، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء والتضامن الإنساني.

وأسهمت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغيير حياة الملايين، حيث أصبحت دبي مركزاً عالمياً للأعمال الإنسانية، ومصدر إلهام للكثير من الدول، فالفكر الإنساني لسموه والعطاء الخيري الذي يقدمه يمثلان نموذجاً متكاملاً للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امتدت لتشمل العالم بأسره، وأرسى سموه نهجاً للعطاء ونموذجاً إنسانياً عالمياً من خلال مبادرات العطاء والتضامن الإنساني التي يطلقها سموه، وتؤكد مبادرات سموه التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك قيم التراحم والتكاتف والتعاطف والعطاء والدعم لكل من هو بحاجة للمساندة والعون، حيث عمل سموه على مأسسة العمل الإنساني والتنموي، بما يكفل استدامته وتعظيم أثره الإيجابي، وتوسيع حجم الاستفادة منه.