الإمارات تجهز مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال قطاع غزة

تواصل الإمارات جهودها الإغاثية اليومية في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين حيث تجهز مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال قطاع غزة

وقامت عملية الفارس الشهم 3 بتوزيع طرود غذائية على 190 أسرة نازحة في "حي شارع القسام" بالنصيرات، كما قامت بتوزيع أغطية شتوية على 220 أسرة من النازحين في مخيم "خليل الأغا" و120 أسرة في مخيم "السلامة" 120 أسرة بخانيونس جنوب قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما تجهز عملية الفارس الشهم 3 ، وضمن جهودها الإغاثية والإنسانية مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال قطاع غزة.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.