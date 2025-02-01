الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لـ 550 أسرة فلسطينية في قطاع غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين شملت 550 أسرة في قطاع غزة.

وشملت المساعدات الأخيرة توزيع طرود غذائية على 270 أسرة نازحة في مخيم "طارق سعد"، و 100 أسرة نازحة في مخيم "التوم"، و 180 أسرة نازحة في مخيم "بادر" لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.