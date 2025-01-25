الفارس الشهم 3 تواصل تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم حيث وزعت أغطية شتوية على 278 أسرة من النازحين في مخيم "أطياف" بخانيونس جنوبي القطاع و 365 أسرة من مخيم "العيلة" بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما وزعت عملية الفارس الشهم 3 كسوة شتوية على كافة العائلات النازحة في مخيم "المودة" البالغ عددها 235 أسرة، لمساندتهم في ظل برد الشتاء والأوضاع الصعبة.

وواصلت عملية "الفارس الشهم 3" وضمن جهودها الإغاثية والإنسانية، دعم وتشغيل المخابز في ظل الظروف والأوضاع الصعبة بالقطاع، كما قامت بتوزيع طرود غذائية على 131 أسرة نازحة في مخيم "الوحدة" بالمواصي التابعة لخانيونس.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.