محمد بن زايد مهنئاً ترامب: أتطلع إلى العمل معاً لدفع علاقاتنا الاستراتيجية إلى الأمام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وتمنى سموه التوفيق للرئيس الأمريكي الجديد ولإدارته، مبدياً سموه تطلعه إلى العمل معه لدفع علاقاتنا الاستراتيجية إلى الأمام لمصلحة بلدينا والتعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى له ولإدارته التوفيق وأتطلع إلى العمل معه لدفع علاقاتنا الإستراتيجية إلى الأمام لمصلحة بلدينا والتعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".