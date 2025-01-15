«إضاءات خليجية» تبحث تعزيز التعاون في عدة مجالات

ضمن احتفالات جمعية الصحفيين بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، نظمت الجمعية، صباح أمس، جلسة حوارية بعنوان «إضاءات خليجية»، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمختصين الخليجيين، الذين ناقشوا فرص التعاون في مجالات الأمن، والرياضة، والصناديق السيادية، والسياحة، والإعلام الرقمي، مؤكدين أهمية تعزيز وتطوير التكامل بين دول الخليج.

شارك في الجلسة التي أدارها الدكتور محمد العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، كل من الدكتور ظافر العجمي المتخصص في الإعلام الرقمي، والإعلامي الرياضي محمد الجوكر، والكاتب الصحفي عيسى العميري.

والدكتور خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، والإعلامي محمد المبارك. وتناول الدكتور ظافر العجمي خلال الجلسة الأبعاد الأمنية في الخليج العربي، مشيراً إلى أن تراجع التعاون العسكري في الإعلام الخليجي يعود إلى الطبيعة الأمنية لهذا المجال، مشيداً بشرف الجندية الخليجية التي لم تمارس أي نوع من الضغوط على شعوبها.

بدوره تحدث محمد الجوكر عن دور الرياضة في تعزيز التعاون الخليجي، موضحاً أنها إحدى أولويات الأجندة الحكومية الخليجية، في وقت أشاد فيه بالتجارب الرائدة لدول الخليج، بدءاً من تنظيم قطر لكأس العالم 2022، إلى استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، بالإضافة إلى تنظم دورات الخليج.

واعتبر الجوكر أن الرياضة وسيلة للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب الخليج.

الصناديق السيادية

في السياق، ناقش الكاتب الصحفي عيسى العميري دور الصناديق السيادية الخليجية، التي تتبع الحكومات وتشمل أصولاً مثل السندات والعقارات، وأشار إلى أن هذه الصناديق تمثل محركات اقتصادية لدول الخليج، معززاً دورها في تحقيق التنمية المستدامة، واستثمار الفائض المالي في مشاريع خليجية متبادلة تستفيد منها الأجيال القادمة في عصر ما بعد نفاد النفط.

من جهته استعرض الدكتور خالد آل دغيم واقع السياحة في الخليج العربي، مؤكداً أن الأمن والاستقرار يسهمان في ازدهار هذا القطاع، وطالب باستثمار التراث الثقافي والتاريخي لتحقيق عائد اقتصادي، مشيراً إلى أن التأشيرة الخليجية الموحدة المقررة لعام 2025 ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون السياحي.

الإعلام الرقمي

وتناول الإعلامي محمد المبارك محور «الخليج والإعلام الرقمي»، مسلطاً الضوء على دور الإعلام في إبراز توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، متمثلة في مبادرات إنسانية بارزة مثل «عملية الفارس الشهم» وإغاثة المتضررين أثناء الكوارث.

وأشار المبارك إلى التحديات التي يفرضها العالم الرقمي المتسارع، حيث أصبحت الخوارزميات تلعب دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام، مؤكداً أهمية توظيف الإعلام الرقمي لتعزيز القيم الإنسانية وتعميق التواصل بين دول الخليج.

انضمام

في شأن متصل، باركت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين، انضمام المركز القطري للصحافة إلى عضوية الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإجماع. جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الصحفيين العرب والمكتب الدائم، الذي انعقد أمس في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، على هامش احتفال جمعية الصحفيين بمرور 25 عاماً على تأسيسها.

وقالت المعيني: «نبارك للأشقاء في دولة قطر انضمام المركز القطري للصحافة إلى عضوية الاتحاد العام للصحفيين العرب، ما يعكس تطابق الرؤى وتوحيد الأهداف من قِبل كافة الاتحادات والنقابات العربية».

من جانبه، أعرب سعد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، عن تفاؤله بأن يسهم هذا الانضمام في تعزيز دور الاتحاد العام للصحفيين العرب، بما يواكب تطلعات الإعلاميين، مشيراً إلى أن الاتحاد ينبغي أن يكون على مستوى الطموحات الكبيرة ويلبي آمال الجميع في النهوض بقطاع الإعلام العربي.