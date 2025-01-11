أنور قرقاش: التغير الجيوسياسي في المنطقة غير مسبوق ويتطلب وقفة تأمل وتفكير عميق

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن حجم التغير الجيوسياسي في المنطقة عظيم وغير مسبوق، ويتطلب وقفة تأمل وتفكير عميق في ظل هذه التحولات الجسيمة، مشدداً معاليه على أن الثوابت ركيزة أساسية لإدارة المرحلة المقبلة بحكمة.

وأشار معاليه إلى أن على رأس هذه الثوابت الحوار والحلول السياسية والمجتمعات القائمة على العدالة والاقتصاد الذي يخدم تطلعات شعوب المنطقة.

ودون معاليه في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" :"حجم التغير الجيوسياسي في المنطقة عظيم وغير مسبوق، ويتطلب وقفة تأمل وتفكير عميق في ظل هذه التحولات الجسيمة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، " ومع ذلك، تبقى الثوابت ركيزة أساسية لإدارة المرحلة القادمة بحكمة، وعلي رأسها الحوار والحلول السياسية والمجتمعات القائمة على العدالة والاقتصاد الذي يخدم تطلعات شعوب المنطقة".