الفارس الشهم 3 توزع طرد المرأة الصحي على النازحات في قطاع غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، خاصة النساء حيث قدمت 326 طرداً صحياً في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والشتاء القارس، والحصار المستمر.

وقامت عملية الفارس الشهم 3 بتوزيع طرد المرأة على النازحات في مخيم الوسام بالزوايدة، للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في مراكز الإيوا وشمل طرد المرأة الصحي 326 أسرة من مراكز الإيواء في قطاع غزة.

كما واصلت عملية الفارس الشهم 3 دعمها الإنساني للنازحين في القطاع حيث قامت بتوزيع كسوة شتوية على الأطفال في مخيم "أبو عريف" بدير البلح ومخيم "الرمال الذهبية" في خانيونس.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.