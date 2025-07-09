عون يشيد بمواقف رئيس الدولة الداعمة للبنان

أشاد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون بمواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه لبنان، وذلك خلال استقباله أمس، وفد شركة «رسورسز انفستمنت» الإماراتية، التي تعنى بالاستثمار والتطوير برئاسة محمد الظاهري.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية فقد لفت الرئيس اللبناني إلى أن «مسألة الطاقة الكهربائية أساسية بالنسبة للبنان، إضافة إلى القطاع الصحي، خصوصاً في الجنوب، الذي أصيبت فيه المراكز الصحية والاستشفائية بأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية».

وشكر عون «الظاهري على الاهتمام الذي أبداه مع الوفد المرافق للاستثمار في لبنان»، ودعاه «للبحث مع الوزارات المعنية في المجالات التي يمكن التعاون فيها وفق الأولويات التي حددتها الحكومة».

مسائل حيوية

من جهته، عرض الظاهري للرئيس اللبناني «ما تقوم به الشركة المتخصصة في اقتصاديات الشركات النامية، والتي تتولى تنفيذ عدد من المشاريع، لاسيما لجهة تفعيل الاستثمارات».

وأشار إلى أن «الشركة تتولى تهيئة البنى الأساسية للاستثمار في مسائل حيوية مثل الطاقة والقطاع المصرفي»، لافتاً إلى «قدرة الشركة على التنفيذ السريع وإيجاد حلول مؤقتة ودائمة للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان».

يشار إلى أن الإمارات أرسلت مساعدات إنسانية إلى لبنان ضمن الحملة المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي. واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هذا القرار دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.