أبوظبي ومحادثات السلام.. ثقة دولية صنعتها دبلوماسية متوازنة

مع استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي اليوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى فرص إنهاء حرب تقترب من عامها الخامس، هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتكتسب هذه الجولة ثقلاً خاصاً، إذ يتجاوز جدولها وقف القتال إلى ترتيبات الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب. فما الذي يعنيه أن تُعقد محادثات بهذا الحجم في العاصمة الإماراتية؟

يحمل اختيار أبوظبي دلالة سياسية تعكس، ما وصفه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر. فهي من الدول القليلة القادرة على أن تجمع تحت سقف واحد أطرافاً تتباعد مواقفها في الأرض والأمن وشروط التسوية. وفي أزمة بهذا التعقيد، تغدو الثقة بالدولة المضيفة شرطاً لبدء الحوار وضماناً لاستمراره، وفسحةً تعمل فيها الدبلوماسية وسط حسابات الحرب وضغوطها.

وقد اختصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معنى الاستضافة حين شكر الإمارات على توفير «مكان موثوق للمفاوضات». فالثقة هنا شهادة من داخل الحرب، تتجسد في حضور الوفود واجتماعها على ملفات تمس مستقبل الأمن والتسوية. واجتماع الأطراف الثلاثة في أبوظبي، على اتساع الخلاف وصعوبة القرارات المطروحة، دليل على أن الإمارات حافظت مع كل منها على علاقة تتيح له الجلوس إلى الطاولة.

سند ملموس

لم تأتِ هذه المكانة مصادفة؛ بل ثمرة لإرث من الدبلوماسية الهادئة، ونهجٍ استثمر في بناء الشراكات وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، حتى صارت العلاقات الدولية أدوات للتقريب وخفض التصعيد. وقد عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن هذا الأساس لدى افتتاح الجولة، مؤكداً أن الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، تعزز دورها في تهيئة الظروف الملائمة للحوار. وتتجلى قيمة هذه الشراكات حين تحتاج الدول المتخاصمة إلى طرف يحادثها جميعاً، ويعينها على إيجاد أرض مشتركة.

واختيار أبوظبي، في هذا السياق، ثمرة عملية لتوازن السياسة الخارجية الإماراتية واستقلال قرارها. فتنوع الشراكات يمنح الدولة سعة في الحركة، ويجعل علاقاتها رصيداً في خدمة الاستقرار. وفي زمن الاستقطاب الحاد، يصبح الحفاظ على قنوات الاتصال مسؤولية دبلوماسية، لأن التسويات تحتاج إلى دول تُحسن الإصغاء إلى الأطراف وفهم حساباتها.

ولهذا الدور سند ملموس في سجل الوساطات الإنسانية؛ فقد أعلنت وزارة الخارجية في 23 أكتوبر الماضي نجاح الوساطة الإماراتية السابعة والعشرين لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ليرتفع عدد من شملتهم هذه الوساطات إلى 8,537 أسيراً. وهي حصيلة تكشف حجم العمل المتراكم في ملف بالغ الحساسية، لا يتقدم إلا بتعاون الطرفين وتنسيق دائم بينهما. وتثبت عمليات التبادل أن التفاهم على خطوات محددة ممكن والمدافع لم تسكت بعد، وأنها تُبقي خيط التواصل موصولاً حين تتعثر الملفات السياسية الكبرى. فالدبلوماسية الإنسانية تعيد الأسرى إلى ذويهم، وتمهد في الوقت نفسه مناخ الحوار.

شريك فاعل

يحضر هذا الارتباط في جدول الجولة الحالية، إذ تناول يومها الأول التدابير الإنسانية وإطلاق الأسرى، إلى جانب الضمانات الأمنية وآليات منع تكرار الحرب، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني. فطريق السلام يمتد من تخفيف المعاناة الراهنة إلى بناء شروط الاستقرار الطويل، وكل خطوة إنسانية تحمل قيمتها في ذاتها، وقد تمهد لقرارات سياسية أكبر.

وتتجاوز دلالة الاستضافة حدود العلاقات الثنائية، لتشير إلى اتساع إسهام المنطقة في قضايا الأمن الدولي. فاجتماع أطراف حرب أوروبية على أرض دولة عربية خليجية يكشف دبلوماسية قادرة على التحرك خارج محيطها الإقليمي، والإسهام في استقرار مجتمعات بعيدة عنها جغرافياً. وقد وضع الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، استضافة أبوظبي للمحادثات في إطار ترسيخ مكانة المنطقة شريكاً فاعلاً وموثوقاً في جهود السلام والأمن الدوليين. ومن منظور الدبلوماسية الإماراتية، فإن مساندة الحلول السياسية استثمار في بيئة دولية أكثر استقراراً، توجّه فيها الدول مواردها إلى البناء، ولا تنتقل فيها كلفة الأزمات من مجتمع إلى آخر.

تكمل أدوار

تكشف المحادثات كذلك تكامل الأدوار. فالولايات المتحدة تضطلع بالوساطة بين موسكو وكييف، والإمارات تدعم هذا الجهد وتستضيفه وتهيئ له بيئته الدبلوماسية. وهو ما لخصه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدى افتتاح الجولة بقوله إن «الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد»، وهو مبدأ يمنح الاستضافة مضمونها السياسي، ويصلها بنهج الدولة في دعم التسويات.

ويبقى قرار إنهاء الحرب بيد أطرافها، رهناً بتفاهماتهم واستعدادهم لحسم الملفات العالقة. أما قيمة الجهد الدبلوماسي فتكمن في توسيع فرص الوصول إلى تلك التفاهمات، وصون مسار يمكن البناء عليه في أشد المراحل صعوبة. وفي أبوظبي يجد هذا المسار رصيداً من العلاقات والخبرة والثقة، يتيح للوفود المضي في خطوات إنسانية وترتيبات أمنية وحلول سياسية، ويمنح الأمل بالسلام فرصة ليصير تقدماً ملموساً.