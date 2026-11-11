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أنور قرقاش: استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها في تيسير الحوار

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر. نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهّد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة".

وختم معاليه: "قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي".