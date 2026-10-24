لانا نسيبة: الأمم المتحدة تمر بمرحلة حاسمة تستدعي دبلوماسية فاعلة

أكدت معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، والمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تمر بمرحلة حاسمة تستدعي تغييراً بين الأجيال ودبلوماسية فاعلة، مشددة على ضرورة أن تسعى القيادة المقبلة إلى إحداث تأثير حقيقي في حياة الأشخاص الأكثر احتياجاً على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات معاليها في مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس»، ظهرت فيه خلال حديث مقتضب مع صحفيين، عقب تهنئتها بترشحها للمنصب، بعد أشهر من التكهنات بشأن دخولها السباق.

وقالت نسيبة: «أعتقد أننا أمام مرحلة حاسمة بالنسبة للأمم المتحدة. إنه وقت التغيير بين الأجيال، ووقت للدبلوماسية الفاعلة».

وأضافت أن المرحلة تحتاج إلى مرشح يريد «إحداث تأثير لصالح الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليه على أرض الواقع»، مؤكدة: «أضع نفسي في خدمة هذا المسعى».

وخلال الحديث، أشار أحد الصحفيين إلى أن التكهنات بشأن ترشحها استمرت نحو ستة أشهر، لترد نسيبة بأنها ربما امتدت إلى فترة أطول، واصفة السباق بأنه «مثير للاهتمام».