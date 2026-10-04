الإمارات تعالج 23 ألف فلسطيني خلال سبتمبر

تعزيز الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وتحسين الظروف المعيشية للأسر

واصلت الإمارات خلال شهر سبتمبر تعزيز استجابتها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية واسعة النطاق، أسهمت في إنقاذ حياة الآلاف، وتخفيف معاناتهم، إلى جانب دعم قدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، والعودة إلى مجتمعاتهم وأعمالهم، بما يمكنهم من إعالة أسرهم ومواصلة مسيرة حياتهم، رغم الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهرت البيانات أن العملية قدمت خلال سبتمبر خدمات علاجية استفاد منها 22 ألفاً و957 فلسطينياً، عبر المراكز الطبية والعيادات المتنقلة التابعة لها، ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين.

خدمات علاجية بمعايير عالمية تقدمها عملية الفارس الشهم 3

وفي التفاصيل، عالج «مركز الإمارات الطبي» 12 ألفاً و20 حالة خلال الشهر، فيما قدم «مركز الإمارات الطبي التخصصي» الرعاية العلاجية لـ 10 آلاف و133 مريضاً، بينما وفرت العيادات المتنقلة خدماتها لـ 804 حالات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ما ساهم في توسيع نطاق الرعاية، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما واصلت العملية جهودها الوقائية والصحية، من خلال توزيع 30 ألفاً و372 طرداً صحياً خلال سبتمبر، تضمنت مستلزمات أساسية، تسهم في تعزيز الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن توفير العلاجات والأدوية للحالة المريضة التي تحتاج إلى متابعة ومواصلة في العلاج.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر علاج 2349 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1932 حالة في مركز الإمارات الطبي التخصصي، إلى جانب توزيع 12 ألفاً و225 طرداً صحياً، أما في الأسبوع الثاني، فقد تم توزيع 11 ألفاً و739 طرداً صحياً، وعلاج 2448 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1982 حالة في المركز التخصصي، فضلاً عن تقديم الرعاية لـ 204 حالات عبر العيادات المتنقلة.

وفي الأسبوع الثالث، واصلت الفرق الطبية أداءها المكثف، من خلال علاج 2268 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1954 حالة في المركز التخصصي، إضافة إلى 189 حالة عبر العيادات المتنقلة، مع توزيع 4886 طرداً صحياً، بينما شهد الأسبوع الرابع علاج 2349 حالة في مركز الإمارات الطبي، و2082 حالة في المركز التخصصي، و198 حالة عبر العيادات المتنقلة، إلى جانب توزيع 502 طرد صحي.

وخلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر، كثفت العملية جهودها الإنسانية والطبية، حيث تم توزيع 1020 طرداً صحياً إضافياً، وعلاج 2606 حالات عبر مركز الإمارات الطبي، و2183 حالة عبر مركز الإمارات الطبي التخصصي، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية لـ 213 حالة من خلال العيادات المتنقلة.