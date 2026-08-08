خلال يوليو الماضي.. 85506 طرود قدمتها الإمارات للأشقاء في غزة

واصلت عملية «الفارس الشهم 3»، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تعزيز استجابتها الإنسانية خلال يوليو الماضي، عبر توزيع 85 ألفاً و506 طرود إغاثية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الإماراتية لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكدت الأرقام والإحصائيات أن المساعدات التي تم توزيعها خلال شهر يوليو الماضي، شملت 63 ألفاً و214 طرداً غذائياً، و18 ألفاً و497 طرداً صحياً، إضافة إلى 3795 طرد ملابس متنوعة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية والصحية والإنسانية لآلاف الأسر الفلسطينية، ويجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة ومد يد العون لها في أوقات الأزمات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تركز على توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، بما يخفف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.

وأظهرت بيانات التوزيع الأسبوعية استمرارية العمل الإغاثي بوتيرة متصاعدة على مدار شهر يوليو، حيث شهد الأسبوع الأول توزيع 16 ألفاً و115 طرداً غذائياً، إلى جانب 3220 طرداً صحياً و562 طرد ملابس متنوعة، في إطار الاستجابة السريعة للاحتياجات الميدانية.

وفي الأسبوع الثاني، واصلت الفرق الإنسانية جهودها، حيث جرى توزيع 11 ألفاً و346 طرداً غذائياً، و860 طرداً صحياً، بالإضافة إلى 613 طرد ملابس، بما يعكس استمرار وصول المساعدات إلى مختلف المناطق المستفيدة.

وأما الأسبوع الثالث، فقد شهد توزيع 11 ألفاً و665 طرداً غذائياً، و1612 طرداً صحياً، و815 طرد ملابس متنوعة، في وقت واصلت فيه عملية «الفارس الشهم 3» تكثيف جهودها لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً.

وخلال الأسبوع الرابع، ارتفع حجم المساعدات ليصل إلى 14 ألفاً و41 طرداً غذائياً، و4061 طرداً صحياً، و1303 طرود ملابس، وهو ما يعكس اتساع نطاق العمليات الإغاثية وتزايد حجم الدعم المقدم للمواطنين في القطاع.

احتياجات

وفي الأيام الأخيرة من شهر يوليو، كثفت العملية الإنسانية برامجها الإغاثية؛ حيث تم توزيع 10 آلاف و47 طرداً غذائياً، و8744 طرداً صحياً، إضافة إلى 502 طرد ملابس، في تأكيد على استمرار تدفق المساعدات حتى آخر أيام الشهر، وحرص دولة الإمارات على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، والتي أصبحت نموذجاً متكاملاً في العمل الإنساني، إذ لا تقتصر على توفير المواد الإغاثية فحسب، بل تشمل تنفيذ برامج صحية وطبية وإيوائية وتنموية تستهدف التخفيف من معاناة السكان، ودعم صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية.

وتواصل دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، ترسيخ رسالتها الإنسانية القائمة على قيم التضامن والتكافل، مؤكدة التزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الإغاثي العاجل والمستدام، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية، ويعزز الأمل لدى آلاف الأسر في قطاع غزة.