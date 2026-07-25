«فرسان الإمارات» أول فريق عربي يشارك في أكبر معارض الطيران بالعالم

أعلنت وزارة الدفاع عبر منصتها الرسمية في "إكس" عن منجز إماراتي جديد، حيث اختتم فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مشاركته في معرض فارنبورو الدولي للطيران، محققاً إنجازاً تاريخياً بتسجيله كأول فريق استعراضات جوية عربي يشارك بعروض جوية في أحد أكبر وأعرق معارض الطيران على مستوى العالم.

وتعكس هذه الخطوة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع الطيران العسكري.

وشهدت المشاركة تتويج الفريق بجائزة السلامة للتحليق الاستعراضي (Safety Award) تقديراً لتميزه في تنفيذ عروض جوية عالية الدقة داخل صندوق عرض جوي مُصمم خصيصاً (Tailor-Made Display Box) وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يعكس المستوى الاحترافي والجاهزية العالية التي يتمتع بها الفريق.

ويؤكد هذا الإنجاز كفاءة الكوادر الوطنية والقدرات المتطورة للقوات الجوية والدفاع الجوي، ويجسد الحضور الإماراتي المشرف في المحافل الدولية، مضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل النجاحات الوطنية، ومجسداً رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التميز والريادة على الساحة العالمية.